CHP'li Aygun 'Ergene Nehri'nden kirli su getirdi, Murat Kurum yere fırlattı!

TBMM Genel Kurulu'nda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2025 yılı bütçelerinin görüşmelerine başlandı. Genel Kurul, Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder başkanlığında toplandı.

Görüşmelerde CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Genel Kurul'da söz aldı.

Ergene Nehri'nde getirdiği kirli suyu gösteren Aygun, "Sayın Bakan, Plan Bütçe Komisyonu'nda ortalığı boş bulmuşsunuz, İzmir Körfezi'nden su getirmişiniz. Ben de size Ergene'den getirdim. Ergene Nehri 2011'de dönemin başbakanı 'bebek oyuncağı, Ergene Nehri'ni temizleyeceğiz' dedi. Yıl 2024 olmuş, Ergene Nehri işte bu. Cumartesi günü gidip bu suyu aldım" dedi.

Murat Kurum'a tepki gösteren Aygun, "Gelmişsiniz buraya, seçilmiş milletvekillerine hakaret ediyorsunuz. Dinlemeyi bileceksiniz" dedi.

Murat Kurum'un İzmir Körfezi eleştirilerine yanıt veren Aygun, "İzmir Körfezi demiştiniz. İzmir Körfezi'ndeki Gediz Nehri'nin ne kadar ağır metaller ile dolu olduğunu sen de biliyorsun, ben de biliyorum. O gemilerden dökülen atıkları sen de biliyorsun, ben de biliyorum" dedi.

"İzmir Büyükşehir Belediyesi projeleri yapmış, Hazine Bakanlığı'ndan onay bekliyor. Bunlara onay verin. İZSU 7,5 milyar lira kaynak ayırmış. Ben şimdi bunları sayın Bakan'a vereceğim" ifadesini kullanan Aygun, Ergene Nehri'nde aldığı kirli suyu Murat Kurum'a vermek için hareket etti.

Murat Kurum, CHP'li Aygun'un getirdiği suyu yere fırlattı.