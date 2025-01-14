CHP'li Ayhan Barut'tan çağrı: Ziraat mühendislerine sınavdan vazgeçin

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, ziraat mühendislerine Bitki Koruma Ürünleri Bayilik ve Toptancılık Sınavı dayatmasından vazgeçilmesini isterken, 2024 yılında yapılan sınavla ilgili tepkilerin dikkate alınmasını istedi.

Barut, "Sınavın geçme notunun çok yüksek belirlenmesi, adayların motivasyonunu olumsuz etkilediği gibi sektördeki ihtiyacın karşılanmasını da zorlaştırmaktadır. Bu yanlıştan dönülmelidir" dedi.

Gazete Duvar'ın aktardığına göre; CHP'li Ayhan Barut, önergesinde şu sorulara yanıt verilmesini istedi:

"1- 2024 Bitki Koruma Ürünleri Bayilik ve Toptancılık Sınavı’nın başarı oranı çok düşük kalmasına rağmen, 2017 yılında uygulanan çan eğrisi sisteminin bu sınavda uygulanmamasının gerekçesi nedir?

2- Sınav sorularının ve cevaplarının yayımlanmaması hangi hukuki ve idari gerekçelere dayanmaktadır?

3- Adayların yanlış olduğunu düşündükleri sorulara itiraz haklarının sağlanmaması adil bir sınav uygulaması ile bağdaşmakta mıdır? Bu konuda herhangi bir düzenleme yapılacak mıdır?

4- 2024 sınavında yaşanan bu haksızlığın giderilmesi adına, sınavın yeniden değerlendirilmesi veya çan eğrisi gibi düzenleyici bir uygulama yapılması düşünülmekte midir?

5- Bu alanda ziraat mühendislerinin mesleki hayallerini gerçekleştirebilmesi için, gelecekte sınav süreçlerinde şeffaflık ve adaletin sağlanması adına ne tür önlemler alınacaktır?"