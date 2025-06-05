CHP'li Aykut Erdoğdu: "Bu bayramda içerideyiz ama başımız dik, yüreğimiz serbest"

CHP'li belediyelere yönelik son operasyonda tutuklanan eski CHP milletvekili Aykut Erdoğdu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bizim itimiz bile haram yemez. Haram lokmaya el uzatmadık, haramla işimiz hiç olmadı. Bugün bayrama demir parmaklıklar ardında giriyoruz, ama vicdanımız bazı kesimlerin serbestliğinden daha özgür. Silivri 9 No’lu Cezaevi’nden selam olsun. Küçüklerin gözlerinden, büyüklerin ellerinden öperim. Ben Aykut Erdoğdu. Bu yol, adaletin, halkın ve vatanın yolu… Kolay değil, ama doğru. Kuvâ-yi Milliye’nin bugünkü temsilcileri olarak, bedeli ne olursa olsun hakikatin yanında durmaya devam edeceğiz. Çünkü biz bu ülkenin namuslu evlatlarıyız. Zulmün, yalanın ve talanın karşısında susmadık, susmayacağız. Bu bayramda içerideyiz, ama başımız dik, yüreğimiz serbest. Bayramınız mübarek olsun. Güzel, adil ve özgür yarınlarda yeniden buluşmak dileğiyle…"