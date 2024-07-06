CHP'li Aylin Nazlıaka: 2,5 milyon ev kadınının daha oyunu alacağız

CHP Kadın Kolları Başkanı Nazlıaka, CHP’nin 31 Mart’ta 5 milyon ev kadınının oyunu aldığının altını çizerek, “Şimdi hedefte, 2,5 milyon ev kadınının oyunu almak var” dedi. Nazlıaka, CHP’nin kadın üye sayısının 550 bine yaklaştığını belirterek, partide kadın temsil oranının yüzde 37’ye çıkarıldığını söyledi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı ve Parti Meclisi Üyesi Aylin Nazlıaka, 4 Ağustos’ta gerçekleştirilecek CHP Kadın Kolları Olağan Kurultayı’na yönelik çalışmalarını anlattı. CHP Genel Merkezi’nde bir grup gazeteci ile bir araya gelen Nazlıaka, 6-9 Eylül'de Sivas'ta yapılacak tüzük kurultayı ile ilgili de bilgi verdi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığı için yeniden aday olan Aylin Nazlıaka, yeni dönemde ev kadınları komitesi kurulacağını kaydetti. Seçmenin yüzde 25’ini ev kadınlarının oluşturduğunun altını çizen Nazlıaka, “Yani her dört seçmenden biri ev kadını. Biz son seçimde ev kadınlarında oy oranımızı artırdık. CHP olarak 5 milyon ev kadınının oyunu aldık sırada 2,5 milyon daha ev kadınının oyunu almak var” diye konuştu.

KADIN OYUNDA YÜZDE 50 HEDEFİ

Nazlıaka, CHP Kadın Kolları’nın hedeflerinden birinin de 2,5 milyon ev kadınının daha oyunu almak olduğunu dile getirdi. CHP’nin toplam 5 milyon ev kadının oyu ile kadınlardaki oy oranını yüzde 50’ye yükseltme hedefleri olduğunu vurgulayan Nazlıaka, “Örgütlenmek için çok yoğun çalışma yürüttük ve parti tarihimizde 303 ilçede ilk kez kadın kollarını kurduk” değerlendirmesinde bulundu.

Olağan kongre döneminde kadın kolları olarak 973 ilçede kongre düzenlediklerini belirten Nazlıaka, 22 ve üzerinde üyesi olan her yere sandık kurulduğunu anlattı. CHP Kadın Kolları’nın daha önce hiç varlık göstermediği il ve ilçelerde dahi yarışın en az iki adaylı gerçekleştiğini söyleyen Nazlıaka, 303 ilçede ilk kez kadın kolları örgütlenmesi kurulduğunun altını çizdi.

YÜKSELEN KADIN TEMSİLİ

Nazlıaka, örgütlenme atağı ile birlikte kadın üye sayısının 550 bine yaklaştığını belirtti. CHP'de kadın temsil oranının yüzde 37’ye yükseldiğinin altını çizen Nazlıaka, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kadın üye sayımızı 1 milyona çıkartacağız ve ev kadınları komiteleri kuracağız. Her iki ev kadından birinin oyunu mutlaka alacağız. Ev kadınlarından oluşan Ev Kadınları Komiteleri kuracağız ve onlara, ‘Apartmandaki kadınları üye yapmak’ gibi hedefler vereceğiz. O hedefe ulaştığında da mahallesindeki kadınları üye yapmasını bekleyeceğiz. Her hedefine ulaştığında bunun bir ödülü de olacak. Yani bir ödül mekanizması kurulacak ve sahadaki emekçi kadınların emeği yere düşmeyecek.”

KADINLARIN HER ALANDA SÖZÜ VAR

Kadınların, tüzük kurultayına yönelik ayrıca bir çalışması olduğu da anlatan Nazlıaka, çalışmalarını ve bazı taleplerini şöyle sıraladı:

“CHP’nin kadın emekçilerinin ödüllendirilmesine yönelik Tüzük Kurultayı'nda bir düzenlemede kararlıyız. Henüz fikri aşamada olan bir, ‘Mor Bayrak’ projemiz var. Kadınların sadece kadın politikaları içerisinde sıkışıp kalmasını istemiyoruz. Eğitimden sağlığa, adaletten dış politikaya kadar her alanda söz sahibi olmaları gerektiğini düşünüyoruz.”

KADINLARIN TALEPLERİ

Nazlıaka, 6-9 Eylül'de gerçekleştirilecek tüzük kurultayına yönelik kadınlardan en çok gelen bazı talepleri ise şu ifadelerle duyurdu:

• Kadın kolları başkanları, içinde yer aldığı parti yönetiminin doğal üyesi olmalıdır ve karar alma süreçlerinde oy hakkına sahip olmalıdır.



• Tüm üyeler toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve eşitsizliğin neden olduğu şiddete karşı mücadelede örnek insan olmayı taahhüt etmelidir.



• Kadına ve çocuğa yönelik şiddet uygulayanların üyeliği kabul edilmemelidir.



• Kadına ve çocuğa yönelik şiddet uygulayanların üyeliği düşürülmelidir.



• Kadına ve çocuğa yönelik şiddet, disiplin suçları içinde sayılmalıdır.

• Bir başka madde, kadın kollarının mali özerkliği olmalıdır. Etkinlikler düzenlemek, kadınları siyasete hazırlamak ve güçlendirmek için bir bütçesi olmalıdır.



• Hazineden alınan desteğin yüzde 5'i doğrudan kadın kollarına ayrılmalıdır.

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BAKAN GÖKTAŞ İLE GÖRÜŞME

CHP'li Nazlıaka, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’tan randevu talep ettiğini bildirdi. Randevu talebinin karşılanması durumunda Nazlıaka’nın Bakan Göktaş’a engellilerin, kadınların, yaşlıların ve çocukların sorunları hakkında bir dosya sunacağı öğrenildi.