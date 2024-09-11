CHP'li Bahadır'a silahlı saldırı düzenlenmişti: Avukatı Emre Ayan ve oğlu da darp edildi

Haziran ayında MHP'li Memduh Uzunluoğlu’nun kardeşi Ejder Uzunluoğlu ve adamları tarafından saldırıya uğrayan CHP'li Şerafettin Bahadır’ın sağlığına kavuşmasının ardından, bu kez hedef avukat Emre Ayan ve oğlu oldu.

Ayan, oğlu ile trafikte seyir halindeyken bir trafik tartışması bahanesiyle tehdit ve darp edildi.

Olayın trafik tartışması gibi gösterilmek istendiğini belirten Ayan, yaşadıklarını şu sözlerle aktardı:

“14 yaşındaki oğlumla trafikte seyrederken, bir kadın sürücü aracıma yaklaştı ve önüme kırdı. Arabadan inip kadına müdahale etmek istediğimde, telefonla birilerini aradı ve kısa süre sonra olay yerine iki araç daha geldi. Araçlardan inen şahıslar ismimle hitap ederek ‘Emre Ayan, seninle başka türlü görüşeceğiz’ diyerek tehdit ettiler ve beni oğlumla birlikte darp ettiler."

NE OLMUŞTU?

31 Mart 2024 seçimlerinde Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde seçim MHP’nin itirazının ardından iptal edilmiş, ilçede seçim kurulu kararına göre 2 Haziran’da tekrar sandık kurulmuştu. Yenilenen seçim sonrası CHP’li aday Deniz Yağan 6 bin 783 oy, MHP’nin adayı Memduh Uzunoğlu ise 6 bin 494 oy almıştı.

CHP’li Belediye Meclis Üyesi Şerafettin Bahadır önce darbedildi sonra silahlı saldırıya uğradı. Bahadır’a akşam saatlerinde kızının yanında silahlı saldırı düzenleyen kişilerin Pınarbaşı’nın eski belediye başkanı MHP’li Memduh Uzunluoğlu’nun kardeşi Ejder Uzunluoğlu ile yanındakiler olduğu belirtilmişti.