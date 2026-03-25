CHP'li Bakan'dan "Emniyet Kanunu" çağrısı: "Polisin, Sedat Peker'i etiketlediği bu tablo sürdürülemez"

Mevcut kanunun ihtiyaçları karşılamakta yetersiz kalması sebebiyle hazırlanan yeni “Polis Meslek Kanunu” ile teşkilatın çalışma yapısında değişiklikler yapılacak.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan "Polis Meslek Kanunu" taslağına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"İntihar eden bir polisin, devletin bakanı yerine Sedat Peker'i etiketlediği bu tablo sürdürülemez" diyen CHP'li Murat Bakan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İçişleri Bakanlığı'nın 'Polis Meslek Kanunu' taslağı hazırlığını yakından takip ediyoruz. Yıllardır meclis kürsüsünden haykırdığımız bu ihtiyaç ertelenemez bir gerçektir. İktidarın hazırladığı bu kanun bir vitrin düzenlemesi değil, sahadan gelen gerçeklere dayalı yapısal bir reform olmalıdır. Aylık 260 saati bulan mesailer, mobbing ve ekonomik çaresizlik bitmelidir. İntihar eden bir polisin, devletin bakanı yerine Sedat Peker'i etiketlediği bu tablo sürdürülemez.

Haziran 2025'te sunduğumuz ve kanunun omurgasını oluşturması gereken çözüm paketimizi bir kez daha hatırlatıyoruz: Çalışma Şartları: 12-24 ve 12-36 çakma sistemlerinin kaldırılması, fazla mesai ücretlerinin ödenmesi ve gece 8 saat üzeri mesainin yasaklanması. Özlük Hakları: Polise sendika hakkı tanınması; mülakatsız, liyakate dayalı terfi ve ikinci Şark görevinin kaldırılması.

Sosyal Destek: Her ile lojman ve kreş yapılması, rehabilitasyon merkezleri açılması. Ekonomik Refah: Polis Sandığı'nın yeniden yapılandırılması ve Emniyet Vakfı gelirlerinin doğrudan polislerin refahı için kullanılması. Bu kanun siyasi hesaplarla değil, sahanın gerçekleriyle yazılmalıdır. Dün olduğu gibi bugün ve yarın da polisimizin yanındayız!"