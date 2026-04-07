CHP'li Bakan'dan İçişleri Bakanı Çiftçi'nin açıklamalarına tepki: IŞİD demekten imtina edemezsiniz!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Murat Bakan, İstanbul'da İsrail Başkonsolosluğu önündeki polis noktasına yapılan silahlı saldırıya ilişkin açıklamaları nedeniyle İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye tepki gösterdi.

Bakan, saldırıyı gerçekleştirenlerin IŞİD mensubu olduğuna dair bilgilere dikkat çekerek, İçişleri Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada örgüt adının açıkça belirtilmemesini eleştirdi. Kamuoyunun net bilgi beklediğini vurgulayan Bakan, "Saldırıyı gerçekleştiren terör örgütü hangisidir?" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye seslenen Bakan, örgüt adının neden açıkça ifade edilmediğini sorgulayarak, "Saldırıyı gerçekleştiren terör örgütünün IŞİD olduğundan emin mi değilsiniz? Yoksa bu sizin ideolojik tercihlerinizden mi kaynaklanıyor?" ifadelerini kullandı.

Bakan ayrıca, geçmiş dönemlerde "DEAŞ terör örgütü" ifadesinin kullanıldığını hatırlatarak, mevcut yaklaşımın gerekçesinin açıklanmasını istedi. Murat Bakan, Çiftçi'ye hitaben "Siz Türkiye Cumhuriyeti Devletinin İçişleri Bakanlığı koltuğunda oturuyorsunuz, IŞİD terör örgütünün adını yazmaktan imtina edemezsiniz!" ifadelerini kullandı.

Murat Bakan'ın X hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Sayın İçişleri Bakanı; Bugün İstanbul Levent’te İsrail Konsolosluğu önünde 3 IŞİD'li terörist, görevdeki polislerimize uzun namlulu silahlarla saldırdı, 2 kahraman polisimiz yaralandı. Bu saldırıyı gerçekleştiren terör örgütü hangisidir? Açıkça yazmamışsınız. Kamuoyu sizden net bir bilgi bekliyor; bugün İstanbul'da terör eylemi gerçekleştiren ve polisimizin kanını döken terör örgütü hangisidir? Tespit mi edemediniz yoksa IŞİD terör örgütünün adını söylemekten mi kaçıyorsunuz? Eğer bu örgüt IŞİD ise; terör örgütünün adını yazamamanızı nasıl anlamalıyız? IŞİD terör örgütü için ya da iktidarınınızın söylediği gibi "DEAŞ terör örgütü" için "dini istismar eden örgüt" ifadelerini kullanmanızı nasıl yorumlamalıyız? Eski İçişleri Bakanları Süleyman Soylu ve Ali Yerlikaya kendi dönemlerinde "terör örgütü DEAŞ" ifadesini kullanılırken; sizin bunu diyemiyor olmanızın sebebi nedir? Daha açık soralım: Saldırıyı gerçekleştiren terör örgütünün IŞİD olduğundan emin mi değilsiniz? Yoksa bu sizin ideolojik tercihlerinizden mi kaynaklanıyor? Bir terör saldırısı oldu, polisimizin kanı döküldü, canına kast edildi; siz Türkiye Cumhuriyeti Devletinin İçişleri Bakanlığı koltuğunda oturuyorsunuz, IŞİD terör örgütünün adını yazmaktan imtina edemezsiniz!"

İSTANBUL'DAKİ SİLAHLI SALDIRI

Beşiktaş'taki İsrail Başkonsolosluğu önünde silahlı saldırı meydana geldi. Olayla ilgili bir başsavcı vekili ile iki cumhuriyet savcısı görevlendirilirken İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi saldırıyı gerçekleştiren 3 şüpheliden 1'inin öldürüldüğünü, 2'sinin ise yaralı olarak etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Çiftçi, "Teröristlerin, kimlikleri tespit edilmiştir. İzmit’ten kiralık araçla İstanbul’a geldikleri tespit edilen şahıslardan birinin dini istismar eden örgüt irtibatı olduğu; 2’si kardeş olan 2 teröristten birinin de uyuşturucu kaydı olduğu belirlenmiştir" açıklanmasında bulundu.