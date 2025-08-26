CHP'li Bakan duyurdu: Muş'ta törende dağıtılan kumanya sonrası 34 polis hastanelik oldu

Muş'ta düzenlenen Malazgirt Zaferi törenlerinde 34 polis dağıtılan kumanya nedeniyle hastanelik oldu.

CHP İçişleri Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan, olayı sosyal medyadan duyurdu.

Bakan bir video paylaştı ve şöyle dedi:

"Muş’ta Malazgirt Zaferi törenlerinde dağıtılan kumanyadan 34 polis kardeşimiz hastanelik oldu.

Sebep: denetimsizlik, ihmal, yönetim zaafı.

Bu ilk değil! Polis kumanyalarıyla ilgili defalarca uyardık.

Emniyet Genel Müdürlüğü sorumluluk almıyor, ders çıkarmıyor.

Boşuna demiyoruz polis sahipsiz, kimsesiz diye.

Polisine sağlıklı yemek veremeyen bir yönetim, ülkenin güvenliğini nasıl sağlayacak?

MalazgirtZaferi"

Bakan'ın paylaştığı video ise şöyle: