CHP'li Bakan'ın "ortak bildiri"ye muhalif kaldığı ortaya çıktı: "Eleştirilere tahammül etmeliyiz"

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a destek açıklayan ortak bildirisine, CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan'ın muhalefet ettiği komisyonun tutanaklarına yansıdı.

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun dün yapılan toplantısında TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a yönelik eleştiriler karşısında Kurtulmuş'a destek açıklayan bir ortak bildiri kaleme alınmıştı. Komisyon tutanaklarına ortak bildiriye CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan'ın muhalif kaldığı konuşması yansıdı. Komisyon tutanaklarına yansıyan konuşmasında Bakan, şunları kaydetti:

"Ben on yıldır parlamentodayım, on yıldır Mecliste kürsüden neredeyse hiç laf atılmamış bir milletvekiliyim. Siyasi nezakete son derece önem veririm, en sert şeylerin bile doğru üslupla söylenmesi gerektiğine inanan bir milletvekiliyim. Bu noktada size yapılan ağır eleştirileri de doğru balmadığımı ifade etmek isterim ancak biz politikacıyız, biz en ağır eleştirilere bile tahammül etmek zorundayız Meclis'te yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları da bu yöndedir. Bize normal yurttaşlara yapılandan daha ağır eleştiriler yapılabilir. Bunlar çok haksız da olabilir ama bu eleştirilere tahammül etmek zorundayız. Ben açıkçası yanlış olmasını düşünmeme rağmen böyle bir ortak bildirgeyle tavır alınmasını doğru bulmuyorum. Biz bir irade koyduk, hepimiz buraya geldik; Aşık Veysel'in bir sözü var: 'Koyun kurtla gezerdi fikir başka başka olmasa' diyor. O arkadaşlar farklı düşünüyor, biz başka düşünüyoruz ama ağır da olsa o eleştirilere tahammül etmek zorundayız. Dolayısıyla ben açıkça böyle bir ortak bildiriyi doğru bulmadığımı ifade etmek istiyorum."