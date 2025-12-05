CHP'li Bakan: Yerlikaya’nın Turan’a karşı sergilediği ergen tavrı ‘devlet adamlığı’na yakışıyor mu?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan'a ilişkin gazeteci Tolga Şardan'ın yazısına atıfta bulunarak "Ali Yerlikaya’nın Bülent Turan’a karşı sergilediği ergen tavrı ‘devlet adamlığı’na yakışıyor mu? Bütçe’ye çağırmamak, cenazeye birlikte gitmemek, aynı kareye girmemek, bu davranışın adı ancak ‘küstüm oynamıyorum’ olur. Devlet, kişisel kaprislerle yürütülmez" değerlendirmesinde bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, sosyal medya hesabında gazeteci Tolga Şardan'ın T24'teki "Ali Yerlikaya ile Bülent Turan arasındaki krizde 'üçüncü' perde" başlıklı yazısını alıntılayarak yorumda bulundu.

CHP'li Bakan paylaşımında, "Ali Yerlikaya’nın Bülent Turan’a karşı sergilediği ergen tavrı ‘devlet adamlığı’na yakışıyor mu? Bütçe’ye çağırmamak, cenazeye birlikte gitmemek, aynı kareye girmemek, bu davranışın adı ancak ‘küstüm oynamıyorum’ olur. Devlet, kişisel kaprislerle yürütülmez. Yerlikaya sorumluluk makamını kişisel duygularının terapi odasına çevirmiş durumda. Devlet adabı, ‘görmezden gelme’ üzerine kurulmaz. Kişisel beğeni, kırgınlık, hoşlanmama… Bunların hepsi kapının dışında kalır. Bir İçişleri Bakanı’nın devlet ciddiyetini ergen tripleriyle gölgelemeye hakkı yoktur" ifadelerini kullandı.