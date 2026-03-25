CHP'li Bakırlıoğlu: Meclis'te koluna 10 milyon liralık saat takan milletvekillerimiz var ancak bu saatlerde ÖTV yok

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da, şans ve bahis reklam giderlerinin matrahtan düşülmesinin sonlandırılması, bazı kıymetli taşların ÖTV kapsamına alınması, kripto varlıkların vergilendirilmesi, KDV istisnalarının daraltılması ile bedelli askerlik tutarının artırılmasını öngören "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi"nin görüşmelerine başlandı. CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, vergi adaletsizliği vurgusu yaparak Meclis’teki milletvekillerinin kullandığı aksesuarlar üzerinden eleştirilerini sıraladı.

"EMEKLİYE GELDİĞİ ZAMAN 'KAYNAK YOK' DİYORSUNUZ"

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu kanun teklifinde yer alan vergi düzenlemeleri üzerinden hükümetin kaynak yarattığını belirtti. Bakırlıoğlu, "Kaynak yaratmakta o kadar mahirsiniz ki esasında madde 1'e baktığımız zaman, 3'e, 4'e, 5'e baktığımız zaman, kripto varlık gelirlerini vergilendiriyorsunuz. Kripto varlık işlemlerine on binde 3'lük bir işlem vergisi getirilmekte, bundan yıllık getiri ise 4,2 milyar lira. Emekliye geldiği zaman 'Kaynak yok.' diyorsunuz, alın, işte size 4,2 milyar liralık kaynak. Başka ne yapıyorsunuz? Bu işlemlerden elde edilen gelirler vergiye tabi olacak, yüzde 10 da stopaj getirilecek; alın size kaynak" dedi.

Düzenleme ile getirilen yeni vergi kalemlerine dikkat çeken Bakırlıoğlu, "Başka neler var burada? Değerli taşlara yüzde 20 ÖTV getirilmekte, yıllık ilave gelir ise 1,9 milyar lira, yaklaşık 2 milyar lira. Hani, kaynak yoktu? Alın size 2 milyar liralık daha kaynak. Siz emekliye gerçekten kaynak yaratmak istiyorsanız, şayet böyle bir derdiniz varsa mesela biz bir önerge verdik, maddelere geçildiği zaman önümüze önergemiz gelecek, o önergeye destek verin" ifadelerini kullandı.

Bakırlıoğlu, vergi adaletsizliği vurgusu yaparak Meclis’teki milletvekillerinin kullandığı aksesuarlar üzerinden eleştirilerini sıraladı. Bakırlıoğlu, "Bu Meclis'te koluna 10 milyon liralık saat takan milletvekillerimiz var, 3 milyon liralık, 4 milyon liralık, 5 milyon liralık saatler takan milletvekillerimiz var ancak bu saatlerde ÖTV yok arkadaşlar yani tüp gazda var, mazotta var, buzdolabında var ancak 10 milyon liralık saatlerde 1 lira ÖTV yok" diye konuştu.

"9'UNCU, 10'UNCU VE 14'ÜNCÜ MADDELER ANAYASA’NIN 2, 7, 87 VE 161'İNCİ MADDELERİNE AYKIRI MAALESEF"

Görüşülen kanun teklifinin hazırlık sürecini ve usulünü eleştiren CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, "Genel kabul görmüş yasama ilkelerine ve kanun yapma teamüllerine aykırı 19 maddelik bir torba yasadan yine konuşuyoruz. 14 farklı kanunda değişiklik yapıyor birbirinden bağımsız, farklı ve tali komisyonlarda ve hatta bazı komisyonların ana komisyon olması lazım, buralarda konuşulmadan Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülüp siz değerli milletvekillerimizin huzuruna geliyor" dedi.

Teklifin hazırlık aşamasındaki eksikliklere dikkat çeken Akay, "Etki analiziyle ilgili yeterli değerlendirmelerin yapılmadığını görüyoruz ve yine Anayasa'ya aykırılık hususunda Meclis İç Tüzük'ünün 38'inci maddesini tatbik etmeden, Anayasa'ya aykırı maddeler olduğu halde görüşmeden buraya geliyoruz" ifadelerini kullandı. Düzenlemedeki bazı maddelerin Anayasa'nın çeşitli hükümlerine aykırılık teşkil ettiğini savunan Akay, "9'uncu, 10'uncu ve 14'üncü maddeler Anayasa’nın 2, 7, 87 ve 161'inci maddelerine aykırı maalesef" değerlendirmesinde bulundu.

"9 TANE BİRBİRİYLE ALAKASIZ, İLGİSİZ KONU BUL DESENİZ ANCAK BUNLARI BULURSUNUZ"

Kanun teklifi hakkında şahıslar adına söz alan CHP İzmir milletvekili Ümit Özlale ise "Şu 9 tane konuya bakın: Kripto varlıkların vergilendirilmesi, deprem konutlarının finansmanı, kamu kurumlarının ihtiyaç fazlası olan mallarının Özelleştirme İdaresine devri, vakıf üniversitelerinin tıp fakültelerinin hastanelerinin kurumlar vergisinin muafiyeti, bedelli askerlik, BOTAŞ'ın görev zararlarının mahsuplaşması, pırlantaya ek vergi, İşsizlik Sigortası Fonu'ndaki devlet katkı payının düşürülmesi, serbest bölgelerde bölge içi ve bölgeler arası vergi mevzuatının değiştirilmesi yani 9 tane birbiriyle alakasız, ilgisiz konu bul deseniz ancak bunları bulursunuz" dedi.

Kanun teklifinin birinci bölümünde şahıslar üzerine konuşmaların tamamlanmasının ardından Meclis Başkanvekili Celal Adan, Genel Kurul'u yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.