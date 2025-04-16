CHP'li Bakırlıoğlu'ndan diploma tepkisi: "Karar hukuki değil siyasi"

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yaptığı konuşmada, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasıyla ilgili iddialara sert tepki gösterdi.

Bakırlıoğlu, "31 yıl önce alınmış bir diplomaya bugün el konuluyorsa hepimizin buna itiraz etmesi gerekir" dedi.

Komisyondaki görüşmeler sırasında İmamoğlu’nun diplomasına dair gündeme getirilen ithamların ardından söz alan Bakırlıoğlu, Yükseköğretim Kurumları Arasında Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin 1982 tarihli yönetmeliğe dikkat çekti.

İmamoğlu’nun yatay geçiş sürecinde tüm şartları yerine getirdiğini belirten Bakırlıoğlu, "Yönetmelik açık. Hazırlık sınıfı hariç bir yıl okumuş, yıl sonu sınavlarını başarıyla vermiş. Ayrıca 5. ve 6. maddelerdeki diğer şartlar da sağlanmış. Ortada denklik şartı aranacağına dair bir hüküm yok" ifadelerini kullandı.

AKP Ankara Milletvekili Orhan Yeğin’in "Denklik en temel şarttır" itirazı üzerine tartışma alevlendi. Bakırlıoğlu ise “Bu yönetmelikte ‘denklik’ diye bir şey yok” diyerek karşılık verdi ve o dönemde yürürlükte olan düzenlemelere göre İmamoğlu’nun geçişinin tamamen yasal olduğunu savundu.

Komisyon Başkanı Mehmet Muş’un “Bu mesele mahkemelik olmuş bir konu, komisyonda bu kadar tartışılması doğru değil” uyarısına rağmen sözlerini sürdüren Bakırlıoğlu, konunun siyasi olduğunu vurguladı, “Bu karar tamamen siyasi bir karardır. Hukuki değil, yanlış yerde verilmiştir” dedi.