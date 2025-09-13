CHP'li Bakırlıoğlu'ndan üzüm üreticilerine destek: TMO derhal devreye girmeli

CHP Manisa Milletvekili Ahmetd Vehbi Bakırlıoğlu, Alaşehir Tüccarlar Sitesi'nde üretici ve tüccarlarla bir araya gelerek üzüm piyasasında yaşanan sıkıntıları dinledi.

Bakırlıoğlu, üzüm fiyatlarının geçen yılın altında kaldığını, maliyetlerin ise yüzde 40-50 oranında arttığını belirterek, “Üretici kaderine terk edilmiş durumda. TMO derhal devreye girmeli” dedi.

Alaşehir’in Türkiye’nin kuru üzümde en önemli merkezlerinden biri olduğunu hatırlatan Bakırlıoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

ÜRETİCİNİN YÜZÜ GÜLMÜYOR

"Burası işin kalbinin attığı yer. Ancak bu yıl üreticinin yüzü gülmüyor. Geçen yıl 120-130 liradan satılan kuru üzüm bu sene 90 liraya kadar gerilemiş durumda. Rekolte don felaketi nedeniyle düşmesine rağmen fiyatlar geriliyor.

TÜİK rakamlarına göre bile üretim maliyetleri yüzde 35-40 arttı. Gerçekte bu oran çok daha yüksek. Mazot, ilaç, gübre, işçilik. Hepsi yüzde 40-50 oranında zamlandı.

İşçilik geçen yıl 800 lirayken bu yıl 1700 liraya çıktı. Üretici ne yapacak? Mecbur borcunu ödemek için zararına satacak."

"ÜZÜMDE ÜÇ MAYMUN OYNANIYOR"

Bakırlıoğlu, devletin diğer ürünlerde alım yapmasına rağmen üzümde üreticinin sahipsiz bırakıldığını vurgulayarak, "Şeker pancarında, fındıkta açıklama yapılıyor ama üzüme gelince üç maymun oynanıyor. Manisa’da yaklaşık 50 bin aile, yani en az 200 bin kişi geçimini üzümden sağlıyor. Bunun ilaççısı, nakliyecisi, işçisiyle birlikte en az 700 bin kişi demek. Bu kadar büyük bir kitlenin mağduriyetini görmezden gelmek kabul edilemez" dedi.

"SADECE FİNANSMAN LAZIM"

Üretici ve tüccarların taleplerini de dile getiren Bakırlıoğlu, şöyle devam etti:

"Bugün Tariş yetkilileri diyor ki; ‘60 bin tona kadar üzüm alıp işleyebiliriz. Kapasitemiz var. Yeter ki finansman sağlansın. TMO adına biz de alır, depolar, pazarlamasını bile yaparız.’ Yıllardır depolar hazır, lisanslı depoculuk sistemi hazır. Ancak devlet sadece fiyat açıklamakla yetiniyor. Üreticinin malı 90 liraya düştüyse, bu fiyatlara derhal müdahale edilmesi gerekir."

"YUNANİSTAN’IN YAŞADIĞI ÇIKMAZI TÜRKİYE YAŞIYOR"

Üzüm piyasasında yaşanan tabloyu uluslararası rekabet açısından da değerlendiren Bakırlıoğlu, “40 yıl önce Yunanistan nasıl üzümde oyun dışı kaldıysa bugün aynı sürecin eşiğindeyiz. Girdi maliyetleri artıyor, işçilik sorunu var, düşük fiyat politikasıyla üretici üretimden kopuyor. Eğer bu gidişata ‘dur’ denmezse 10 yıl içinde üzüm bağları boşalacak” uyarısında bulundu. Bakırlıoğlu, "Burada manzara ortada, rakamlar ortada. Bu işin çıkışı üreticiyi korumaktan geçiyor. TMO derhal devreye girmeli, alımlar başlamalı. Üzüm üreticisi yalnız değildir, biz onların yanındayız" ifadelerine yer verdi.