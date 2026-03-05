CHP'li Bakırlıoğlu: Soma'da özelleştirme felaketi büyüyor

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi, CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Soma’da termik santraller üzerinden yürütülen özelleştirme politikalarını sert sözlerle eleştirerek, yaşananların ilçede ekonomik ve sosyal krizi derinleştirdiğini söyledi.

Bakırlıoğlu, bir yandan kapanma noktasına gelen Soma B Termik Santrali nedeniyle binlerce kişinin mağdur olduğunu, diğer yandan ise yıllardır atıl durumda bulunan Soma A Termik Santrali’nin içi boşaltılmış halde özelleştirmeye çıkarılmasının “akıl almaz bir tablo” yarattığını ifade etti.

İktidarın Soma A Termik Santrali’ni özelleştirme girişimine tepki gösteren Bakırlıoğlu, yaşanan durumu şu sözlerle eleştirdi: “Soma halkı özelleştirme yüzünden kapanma noktasına gelen Soma B Termik Santrali’nin kamulaştırılmasını isterken devlet kalkıyor Soma A Termik Santrali’ni özelleştirmeye çalışıyor. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu?”

“SANTRAL İÇİ BOŞALTILMIŞ HALDE SATIŞA ÇIKARILIYOR”

Bakırlıoğlu, Soma A Termik Santrali’nin uzun süredir üretim yapmadığını ve son iki yıldır hiçbir faaliyetin yürütülmediğini kaydederek şunları ifade etti: "Son iki yıldır sadece güvenliği sağlanıyordu. Ancak buna rağmen santralin içi adeta soyuldu. İçindeki hurda ve ekipmanların büyük bölümünün çalındığı yönünde bilgiler var ve bu konuda soruşturmalar açıldı. Şimdi içi boşaltılmış, soyulmuş bir termik santral özelleştiriliyor".

Bakırlıoğlu, Soma’da yaşananların özelleştirme politikalarının yarattığı sonuçların en çarpıcı örneklerinden biri olduğunu belirterek şöyle devam etti: “Bir tarafta özelleştirme yüzünden çalışamaz hale gelen Soma B Termik Santrali ve sokakta eylem yapan Soma halkı… Diğer tarafta içi boşaltılmış Soma A Termik Santrali’nin satışa çıkarılması… Soma’da yaşanan tabloyu akıl ve vicdanla açıklamak mümkün değil.”