CHP'li Balıkesir Belediye Başkanı'ndan Bahçeli'ye ziyaret

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti. Akın, Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter ve Balıkesir Milletvekili Ekrem Gökay Yüksel ile de bir araya geldi.

Siyaset
  • 13.11.2025 06:52
  • Giriş: 13.11.2025 06:52
  • Güncelleme: 13.11.2025 07:04
Kaynak: Haber Merkezi
Fotoğraf: X/@ahmetakin

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve parti yöneticilerini ziyaret etti.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Akın, MHP Genel Merkezi'nde bir dizi ziyarette bulundu. Akın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter ve MHP MYK Üyesi, Balıkesir Milletvekili Ekrem Gökay Yüksel ile bir araya geldi.

Ziyaretin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Akın, "MHP Genel Merkezi'nde, MHP Genel Başkanı Sn. Devlet Bahçeli'yi, Genel Başkan Yardımcısı Sn. İzzet Ulvi Yönter'i, MYK Üyesi ve Balıkesir Milletvekilimiz Sn. Ekrem Gökay Yüksel'i ziyaret ettim. Misafirperverlikleri için kendilerine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Başkanı Ahmet Akın diğer siyasi partilere gerçekleştirdiği ziyaretlere ilişkin de paylaşımda bulundu.

Akın'ın paylaşımında yer alan ifadeler şu şekilde:

''TBMM'de CHP Balıkesir Milletvekilimiz Sn. Serkan Sarı'yı, İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Balıkesir Milletvekilimiz Sn. Turhan Çömez'i, Balıkesir Milletvekilimiz Sn. Burak Dalgın'ı, AK Parti Balıkesir Milletvekillerimiz Sn. Mustafa Canbey ve Sn. Ali Taylan Öztaylan'ı, Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekilimiz Sn. Haydar Altıntaş'ı ziyaret ettim.

Balıkesir’imizin kalkınması yararına yapılacak çalışmalar hakkında görüşmeler gerçekleştirdik. Misafirperverlikleri için kendilerine teşekkür ediyorum.''

Akın son olarak AKP Genel Merkezi ziyareti hakkında da paylaşımda bulundu. Bu paylaşımında, ''AK Parti Genel Merkezi'nde, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekilimiz Sn. Belgin Uygur ile AK Parti Genel Başkan Vekili Sn. Mustafa Elitaş'ı ziyaret ettim. Balıkesir’imizin kalkınması yararına yapılacak çalışmalar hakkında görüşmeler gerçekleştirdik. Misafirperverlikleri için kendilerine teşekkür ederim'' ifadelerini kullandı.

