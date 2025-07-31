CHP'li Bankoğlu: Göstermelik bir yargılamanın yapılmasına izin vermeyeceğiz

Amasra'da 14 Ekim 2022'de 43 işçinin hayatını kaybettiği TTK'ye ait maden ocağında yaşanan faciaya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

Faciadan sorumlu 10 kamu görevlisi hakkında dava açıldı.

CHP Bartın Milletvekili Av. Aysu Bankoğlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada “Amasra katliamından sorumlu kamu görevlilerinin Soma’da olduğu gibi göstermelik yargılamalarla korunmasına izin vermeyeceğiz” dedi.

"Amasra maden faciasının üzerinden 2,5 yıl geçti. Amasra’da hayatını kaybeden madencilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz" diyen Bankoğlu, şunları söyledi:

"Defalarca bu katliamın göz göre göre yaşandığını anlattık. Sayıştay’ın, odaların uyarıları hiçe sayıldığını, kurum içinde torpille, liyakatsizlikle iş yapıldığını metan değerleri ve havalandırma sorunları başta olmak üzere sorunların görmezden gelindiğini ve madencilerin şikayetleri ve uyarılarının yok sayıldığını ifade ettik. Tüm bunlar resmi raporlar başta olmak üzere odaların, uzmanların ve bilirkişilerin raporlarıyla da sabit. Patlama sonrası yaklaşık 2 yıl süren dava sürecinde adalet talebi karşılanmadı. Bakanlıkların, Taşkömürü Kurumu’nun dahil edilmediği davada sadece Amasra müessesinden sorumlu kişiler yargılandı ve bu kişiler ödül gibi cezalar aldı. Ailelerin kararın açıklanması sonrası adalet isyanları hala yüreğimizi kanatıyor. Şimdi kamu görevlileri hakkında da dava açıldı."

"ADALET MÜCADELEMİZ SÜRECEK"

"Amasra katliamından 2,5 yıl sonra katliamdan doğrudan sorumlu kişilere sanki basit bir kamu zararı varmış gibi “görevi kötüye kullanma” suçundan dava açılıyor" tepkisini gösteren Bankoğlu, şunları ifade etti:

"Biz bu süreci Soma’dan biliyoruz. Maden ocağını denetlememe ile bunun sonucunda 43 kişinin ölümü sanki bağımsız iki ayrı suçmuş gibi görevi kötüye kullanmaktan dava açılıyor. Hakkında dava açılan kişiler ise katliam sonrası EYT’den emekli edilenler ve Bakanlıkların “soruşturma izni vermeyip” koruduğu müfettişler... Tıpkı Soma’da olduğu gibi yargılama sonucu birçoğunun beraat ettirilip ceza alanlara ise 3-5 ay ceza verip davayı kapatmayı amaçlıyorlar. “Yargılama yaptık” demek için tıpkı Soma ve Amasra davasında olduğu gibi göstermelik bir yargılamanın yapılmasına izin vermeyeceğiz. Görevi kötüye kullanmak değil, olası kastla öldürme suçundan yargılama yapılması yönünde adalet mücadelemiz sürecek."

"GERÇEK FAİLLER YARGILANANA KADAR TAKİPÇİ OLACAĞIZ"

CHP'li Bankoğlu, son olarak şunları söyledi: "En başından beri hem resmi raporlar, hem odaların hem de uzmanların açıklamalarında belirttiği şeyi söylüyoruz. Amasra faciası, işçiye karşı planlı, bilinçli ve açık bir katliamdır. “Kader veya fıtrat” değildir. Bu katliam Bakanlıklardan Taşkömürü Kurumu’na oradan Amasra’ya uzanan hiyerarşik denetim eksikliğinden kaynaklanmıştır. İnsanlık dışı çalışma sistemi ve kamu madenciliğinin yok edilmesi gibi politikaların sonucunda gerçekleşmiştir. Saray’ın işçi düşmanı ve yandaşını koruma tutumu yüzünden adil yargılama yapılmamıştır. Bu davanın tüm sorumluları, gerçek failler yargılanana kadar davanın takipçisi olacağız. Soma’da olduğu gibi zamanaşımı gibi gerekçelerle bu faciayı örtbas edemezsiniz. Bu dosyalar bugün kapatılsa da günü geldiğinde yeniden açılacak. 43 madencinin davası mahşere kalmayacak."