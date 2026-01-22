CHP'li Bankoğlu'ndan AKP'ye: Gece kulübünde istismara uğrayan çocuklar şikayetçi olmadan önce neredesiniz?

TBMM’de Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu’nda tansiyon yükseldi. CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, çocuk istismarı ve ihmal vakaları üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na tepki göstererek, "Ankara'da bir gece kulübünde operasyon düzenleniyor. Hangi suçu sayayım; fuhuş, uyuşturucu, çocuk istismarı, kadın istismarı... Bu çocuklar şikayetçi olmadan önce neredesiniz? Meclis'in bir kilometre ötesinde başka çocuklar istismara uğruyor mu" dedi. Konuşmasına AK Partili milletvekillerinin tepki göstermesi üzerine Bankoğlu, "Pavyondaki kız çocuklarının istismara uğramasından rahatsız olmuyorsunuz da benim konuşmamdan mı rahatsız oluyorsunuz? Dinlemek istemeyen AKP'li milletvekilleri çıkabilir" ifadelerini kullandı.

TBMM’de Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu’nda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, komisyon üyesi milletvekillerine sunum yaptı. Bakan Göktaş'ın ardından ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Hasan Basri Alagöz ve Bakan Danışmanı Doç. Dr. Yasemin Abayhan sunum yaptı.

"MECLİS'İN BİR KİLOMETRE ÖTESİNDE BAŞKA ÇOCUKLAR İSTİSMARA UĞRUYOR MU?"

CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, "Çocuklar suça sürükleniyorsa, cezaevinde kalıyorsa burada en önemli sorumlulardan birisi bakanlığınızdır" dedi. Son günlerde çocuk istismarı ve çocuk işçiliği yaparken ölen çocuklardan örnekler veren Bankoğlu, "Tüm bunlar bize önleme mekanizmalarınızın çalışmadığını gösteriyor. Sizin sosyal hizmet müdürlüğünüz ne yapıyor? Övgüyle bahsedilen bu ‘Aile Yılı'nda neden mekanizmalarınız çalışmadı da her alanda artış var? Çocuğu suça sürüklenmeden önce korumamız lazım. Ankara'da gece kulüplerinde çocuklar şikayetçi olmasalardı ne olacaktı? Çocuklar önce sosyal hizmetle değil kollukla tanışıyor. Televizyon yayını diyorsunuz RTÜK sizin elinizde değil mi, kapatın. Siyasi yayınlara uyguladıklarınız madem bu kadar önemliyse buna da uygulayın" ifadeleriyle tepki gösterdi.

Bankoğlu, "Şunu çok merak ediyorum; Ankara'da bir gece kulübünde operasyon düzenleniyor. Hangi suçu sayayım; fuhuş, uyuşturucu, çocuk istismarı, kadın istismarı... Bu çocuklar şikayetçi olmadan önce neredesiniz? 24 yıldır iktidardaysanız bunun sorumluluğu da sizde. AKP'nin bakanına ben bunu sormak zorundayım. Meclis'in bir kilometre ötesinde başka çocuklar istismara uğruyor mu" dedi.

Konuşmasına AKP milletvekillerinin tepki göstermesi üzerine Bankoğlu, "Pavyondaki kız çocuklarının istismara uğramasından rahatsız olmuyorsunuz da benim konuşmamdan mı rahatsız oluyorsunuz? Dinlemek istemeyen AKP'li milletvekilleri çıkabilir. Bakan bana cevap verecek nitelikte bir insan" dedi. Geçtiğimiz komisyonlarda da Komisyon Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut'un komisyonu yönetme şekline yönelik eleştiriler bu komisyonda da devam etti. Bankoğlu, "Siz benim annem, babam, öğretmenim değilsiniz. Nasıl konuşacağıma ben karar veririm" dedi. CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez de Durgut'a yönelik, "Yönetebilirseniz çok sevineceğiz" ifadeleri ile tepki gösterdi.