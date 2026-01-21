CHP'li Bankoğlu sordu: İstanbul'da uyuşturucu neden çocukların eline bu kadar kolay geçebiliyor, biz bunu neden engelleyemiyoruz?

TBMM’de Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu’nda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü yetkililerinin sunumlarıyla çocuk suçluluğunun değişen yapısı, dijital mecraların etkisi ve 15–18 yaş grubuna yönelik ceza infaz düzenlemeleri tartışıldı, rehabilitasyon, sosyal medya sorumluluğu ve mevcut önleme mekanizmalarının yetersizliği öne çıktı.

Çocukların yaşam düzeyinin arttırılması ile suça sürüklenen çocuklarla ilgili araştırma komisyonu toplantısında, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü temsilcileri komisyon üyelerine sunum yaptı.

Komisyon Başkanı ve AKP İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut konuşmasına, geçtiğimiz 18 yaşından küçük bir fail tarafından öldürülen Atlas Çağlayan'ı anarak başladı. Durgut, şunları söyledi:

"Bizler çocukları korumaktan söz ederken Türkiye'de ve dünyada değişen çocuk suçlu profillerini, dijitalleşmeyle birlikte dönüşen suç türlerini ve bu alandaki güncel eğilimleri dikkate alan bir anlayışla hareket etmek zorundayız çünkü bugün çocuk suçluluğu bireysel, tesadüfi ya da yalnızca sosyoekonomik nedenlerle açıklanamayacak kadar örgütlü, dijital mecralarla iç içe ve giderek daha ağır suç tiplerine evrilen bir yapı göstermektedir. Suça sürüklenen çocuk ' kavramına suçun mahiyetini yok sayan tek tip bir yaklaşımı doğru bulmuyorum. Vahşet içeren, organize, dijital mecralar üzerinden planlanan ve süreklilik arz eden suçlarla korumasızlık, ihmal ya da yönlendirilme sonucu ortaya çıkan fiilleri aynı hukuki kategoride değerlendirmek ne çocuğu ne de toplumu korur. Atlas Çağlayan'ın hayatını yitirdiği bu hadise, münferit bir vaka olarak değerlendirilemez. Yaşananlar, çocuk suçluluğunun değişen niteliğini, suçun oluşum süreçlerini ve mevcut önleme mekanizmalarının sahadaki karşılığını bütüncül biçimde ele alma gereğini açıkça ortaya koymaktadır."

"ÖZELLİKLE 15-18 YAŞ ARASINDA CEZA İNFAZ YASAMIZIN YENİDEN DEĞERLENDİRİLEBİLİR"

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürü Özlem Temur da çocukların suça sürüklenme nedenlerine ilişkin, "Ekonomik yoksunluk, çocuğun suçun içine doğması, eğitim hayatındaki başarısızlıklar ve okul terki, çocuk üzerindeki sevgi, şevkat ve denetim eksikliği, çocukların hedeflerinin olmayışı, olumsuz arkadaş çevresi gibi faktörleri görüyoruz. Çocukların cezai yaptırımlar ve suçun sonuçları konusunda bilgi eksiklikleri olduğunu görüyoruz. Çocukların gözünden suç işleyen kişilerin saygı görülen kişiler olarak görülmesi de suça özendirme noktasında oldukça önemli" değerlendirmesini yaptı.

Organize suç örgütlerinin çocukları istismar ettiğini ve araç olarak kullandığını belirten Temur, "Bu durumda çocuklar suça sürükleniyor. Kasten öldürmeye kadar varan suçlar işleniyor. Özellikle 15- 18 yaş arasında bu suçlara karışmada arttığını görüyoruz. Bizim teklifimiz; özellikle 15-18 yaş arasında ceza infaz yasamızın yeniden değerlendirilmesi" dedi.

BANKOĞLU İLE DURGUT ARASINDA TARTIŞMA

CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, "Bugün burada İstanbul sokaklarını da konuşmamız gerektiğini düşünüyorum. 2024 yılında uyuşturucu nedeniyle emniyete getirilen çocuk sayısı bir önceki yıla göre yüzde yüz artmış durumda. Sokaktaki bu çeteleşme ve zehir ağı neden engellenemiyor? Bu çocukların sosyal medya haricinde sizin aldığınız ne önlemler var? Sosyal medyadaki teşvikler elbette önemli ama sosyal medyada ufacık bir eleştiri yaptı diye içeri atılan da yüzlerce genç var. Onlar çok hızlı ve kolay bir şekilde içeri atılabiliyor ama bu internetteki özencirici içerikler sonlandırılamıyor. Bunun nedeni ne? İstanbul'da uyuşturucu neden çocukların eline bu kadar kolay geçebiliyor, biz bunu neden engelleyemiyoruz? Neden siyasetçilere gösterilen engelleme hızı bu çetelere gösterilmiyor?" sorularını yöneltti.

Bankoğlu, komisyonun usulüne yönelik olarak Komisyon Başkanı Durgut'a da tepki gösterdi. Sunum yapmak için gelecek isimlerin iktidar tarafından belirlendiğini, muhalefet ile ortak bir çalışma yürütülmediğini belirten Bankoğlu, "Karşılıklı bir iletişim içinde olalım. Buraya gelecek olan kurumların iki hafalık çalışma takvimini bize bildirin" dedi. Başkan Durgut'un, "Meramınız anlaşıldı. Bakanları da davet edeceğimizi söyledik. Şu anda gereksiz yere tansiyon yükseltiyorsunuz" sözleri üzerine Bankoğlu, "Dördüncü kez söylüyorum reddediyorsunuz. Muhalefeti reddeden sandıkta da görür, ne diyeyim" ifadelerini kullandı. Bankoğlu, ardından komisyon salonunu terk etti.

"ÖNERİLERİNİZ ÇOCUK ADALET SİSTEMİNE UYGUN DEĞİL"

CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez ise İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürü Özlem Temur'un konuşmalarına tepki göstererek, bu alanda farklı bir yaklaşım beklediğini söyledi. Suiçmez, şunları kaydetti:

"Önerileriniz çocuk adalet sistemine uygun değil, çocuk odaklı olmayan önerileri görmek çözüm noktasında beni hayal kırıklığına uğratıyor. Suça sürüklenen çocukların empatik duyguyu geliştiremediğini söylediniz. Devletin kurum ve kuruluşlarıyla birlikte yapacağımız adımlar neler? 15-18 yaş için belli ki bir gruplaşma var burada bir ceza artışı düşünülüyor ama sizin bu konuda, alanda çalışmış biri olarak bu tercihlerde bulunmanız ilginç. Çocuk yargılaması olsa da tutuklu olarak iki üç yıl cezaevinde kalıyorlar. Burada rehabilitasyon süreci geçiriyorlar. Bunu tartışalım mesela. Üç yılda rehabilite edilemiyorsa bunu tartışalım. Keşke bununla ilgili bir öneri getirseydiniz."

Suiçmez, o sırada hiçbir AKP'li milletvekilinin de salonda yer almadığını Başkan Durgut'a söyleyerek, "Biz buraya daha istekli gelmek istiyoruz. Halkın bizden beklediği bir şey var bu konuda. Siz kendi kafanıza göre kronoloji çizmişsiniz" dedi. Başkan Durgut, kendisine yönelik eleştirileri kabul etmediğini belirtti.

Toplantının sonlarına doğru salonda sadece üç milletvekilinin kaldığı görüldü.