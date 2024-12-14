CHP'li Barut, 'AKP tarımı ve çiftçiyi öldürdü' yazılı tabut maketiyle kürsüye çıkmak istedi, Meclis Başkanvekili Bozdağ izin vermedi

TBMM Genel Kurulunda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı’nın bütçeleri görüşülüyor.

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, çiftçinin yaşadığı sorunlara dikkat çekmek amacıyla üstünde 'AKP tarımı ve çiftçiyi öldürdü' yazılı tabut maketiyle kürsüye çıkmak istedi.

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ "Meclis kürsüsüne böylesi bir maddeyi getiremezsiniz. Bu maddeyle bu kürsüde konuşamazsınız, İçtüzük 65. madde çok açık, ayrıca 160. maddeye göre de kınama cezasını gerektiren bir fiildir. Onu lütfen indirin. İndirmezseniz size disiplin cezası uygulamak zorundayım" diyerek uyarıda bulundu. Bunun üzerine Barut, maketi CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'a verdi.

"Çok masumhane bir eylemdi. Bu kadar korkacağınızı, tedirgin olacağınızı düşünmedim" diyerek konuşmasına başlayan Barut, şunları söyledi:

"NEDİR BU ÇİFTÇİDEN ALIP VEREMEDİĞİNİZ? ÇİFTÇİ EKMEZSE ÜRETMEZSE AÇ KALIRIZ AÇ"

"AKP iktidarı, milletin efendisi olan elleri öpülesi çiftçilerimiz sayenizde öldü. Ne diyordunuz yaparsa AK Parti yapar. Evet yaptınız çiftçiyi öldürdünüz, diri diri tabuta koydunuz buyurun cenaze namazına. Ne diyordunuz hayaldi gerçek oldu evet iktidarınızda buda gerçek oldu çiftçinin ocağına incir ağacı diktiniz, anasını ağlattınız, nedir bu çiftçiden alıp veremediğiniz. Çiftçi ekmezse üretmezse aç kalırız aç.

Tüm dünyada tarım desteklenirken bizim ülkemizde tarıma destek yerine köstek olunuyor. Şimdi bu sözlerime başta Sayın Bakan olmak üzere çok sayıda iktidar vekili itiraz edecek. Tarımı siyasete alet ediyorsunuz diyecekler. Tarımın gerçeklerini konuşmak ne zaman siyaset olmuş? Siz istiyorsunuz ki hiçbir şey konuşmayalım. Gelin o zaman gerçekleri rakamlar ile yüzünüze vuralım. 2006 yılında çıkartılan Tarım Kanunu’nun 21. maddesinde kesin emredici bir hüküm bulunmaktadır. Tarıma ayrılacak destek milli gelirin yüzde 1’inden aşağı olamaz der. 2025 yılı milli gelir 61,5 trilyon öngörüldüğüne göre ayrılacak desteğin 615 milyar olması gerekiyor. Peki siz ne kadar veriyorsunuz sadece 135 milyar TL. Yani yüzde 0,22 si. Bütçenin de yüzde 0,91’ine denk geliyor. Çiftçinin sizden 418 milyar alacağı var. Peki sizin her fırsatta söylediğiniz gibi Avrupa bizi kıskanıyor mu? Avrupa Birliği tarıma 172 milyar euroluk bütçenin yüzde 32’si olan yaklaşık 55 milyar euroluk destek veriyor."