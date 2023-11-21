CHP'li Başarır: Adalet Nöbeti eylemine bir müddet daha devam edeceğiz

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TBMM Genel Kurul Salonu'ndaki Adalet Nöbeti eylemine "bir müddet daha devam edeceklerini" belirtti. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a seslenen Başarır, "CHP Grubu olarak 276 saattir bu sorunun çözülmesi için yapıyoruz. Gelin bu problemi çözün" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TBMM Genel Kurul Salonu'ndaki Adalet Nöbeti eylemini sürdüren milletvekilleriyle basın toplantısı düzenledi.

CHP Grubu'nun Meclis'teki eylemine 9 Kasım'da başladığını hatırlatan Başarır, "276 saattir CHP Grubu Adalet Nöbeti tutuyor. Meclis iradesine, hukukun üstünlüğüne saygı duyan bir grup olarak bu sorunun çözülmesini istiyoruz. Anayasa'ya saygı istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Anayasa'nın 81. maddesine göre milletvekillerinin "Anayasa'ya sadakatten ayrılmayacağı" üzerine yemin ettiğini anımsatan Başarır, bunu yargıdan da beklediklerini dile getirdi.

MECLİS BAŞKANI'NA ÇAĞRI

Yargının sorun çözmesi gerektiğini belirten Başarır, "Yargıtay, bir vesayet kurumu gibi en yüksek mahkeme olan Anayasa Mahkemesi'nin kararlarını çiğnemiş ve halk iradesini hiçe saymıştır. Meclis Başkanı'na buradan sesleniyorum: Bu sorun en çok parlamentonun sorunu, bu sorunu çözmek zorundasınız. Bu eylemi CHP Grubu olarak 276 saattir bu sorunun çözülmesi için yapıyoruz. Gelin bu problemi çözün. Halkın iradesi, hukukun üstünlüğü için açıklamalarda bulunun. Meclis sessiz kalamaz. Meclis Başkanı sessiz kalamaz" diye konuştu.

Dünyanın Türkiye'yi izlediğine işaret eden Başarır, "Eğer anayasayı bir kez bir tarafa bırakırsak, bir kez anayasa hükümlerini, Anayasa Mahkemesi'nin kararlarını ayaklar altına alırsak, bu ülkede düzenden, hukuktan bahsedemeyiz" dedi.

EYLEM DEVAM EDECEK

Başarır, 85 milyonun iradesi, hukukun üstünlüğü, Anayasal düzenin bozulmaması için TBMM Genel Kurulu'nda eylem yaptıklarını kaydederek, "Eyleme bir müddet daha devam edeceğiz. Meclis'te bu eylem yapılırken, 24 saat nöbet tutulurken, Meclis Başkanı'nın sessiz kalması, çıkıp bir açıklama yapmaması, Anayasa'ya saygıya Yargıtay'ı davet etmemesini kınıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, basın toplantısına katılan milletvekilleri ellerinde Anayasa kitapçığı tuttu.