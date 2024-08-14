CHP'li Başarır: AKP’ye dayanacak bırakın 23 yılı, 23 dakika bile yok

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TBMM’de düzenlediği basın toplantısı düzenledi.

CHP'li Başarır hayvan yasasıyla ilgili CHP’nin yarın 13.30'da Anayasa Mahkemesi’ne başvuracağına işaret ederek, “Başvuruyu Grup Başkanvekilimiz Gökhan Günaydın yapacak. Çok ayrıntılı 180 sayfalık, baroların görüşleri de alınarak, hukukçuların görüşleri de alınarak, sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınarak dilekçemizi hazırladık. Yarın başvurumuzu yapacağız. Umarım Anayasa Mahkemesi gerek Anayasa'ya, gerek vicdana, ahlaka, hukuka aykırı olan bu yasayı iptal eder” değerlendirmesinde bulundu.

Başarır, AKP’nin kuruluşunun 23. yıl dönümü kapsamında kutlamalar yapıldığına işaret ederek, şu açıklamaları yaptı:

"Erdemliler hareketi ile başlayan ve bir yüzükle gelen genel başkanının 23 yılda ülkeyi getirdiği hali 23 tane örnekle açıklayarak basın toplantısını bitireceğim. AKP 23 yılda neler yaptı?

1- AKP ülkeyi borç batağına soktu. 2002 yılında iktidara geldiğinde hazinenin toplam borcu 243 milyarken bugün 8 trilyon. AKP, Cumhuriyet tarihinin en büyük dış borcunu yarattı. 80 yıllık Cumhuriyet tarihinde toplam dış borcumuz 140 milyar dolarken, şu anda dış borcumuz 506 milyar dolar. AKP döneminde sadece borç için ödediğimiz faiz 3 trilyon.

2- Enflasyon tırmandı. 2002'de yüzde 29 olan enflasyon bugün TÜİK'e göre yüzde 61 ama gerçek enflasyon yüzde 100. 2002 yılında geldiklerinde 25 kuruş olan ekmek bugün 10 lira; halk, halk ekmek büfelerinde sıraya girerek ekmek ihtiyacını karşılıyor. 2002 yılında dana eti 9 lirayken bugün 600 lira civarında.

3- AKP, Türk lirasını, paramızı dünyanın en değersiz para birimlerinden biri yaptı. 2002'de dolar 1.63 kuruşken, bugün dolar 33.54 kuruş.

4- AKP açlık sınırının altında yaşayan milyonlarca asgari ücretli ve emekliyi yarattı. Evet, açlık sınırı 2002'de 380 lirayken bugün 21 liraya çıktı. Yoksulluk sınırı 1155 lirayken bugün 63 bin lira arkadaşlar.

5- Gelir seviyesi düştü. 2002'de çeyrek altın 22 liraydı, bugün 4423 lira. 2002'de asgari ücretli maaşıyla 6,5 çeyrek altın alabiliyorken, bugün 3,9 çeyrek altın alabiliyor. 2002'de en düşük emekli maaşıyla emeklimiz 8,5 çeyrek altın alabiliyorken, bugün 2,5 çeyrek altın alabiliyor.

6- Kredi borçları, icra dosyaları kat kat arttı. 2002'de toplam icra dosya sayısı 6 milyonken bugün 23 milyon.

7- AKP işsizler ordusu yarattı. 2002'de işsizlik oranı yüzde 16.7'yken bugün gerçek işsizlik oranı yüzde 30'larda.

8- AKP, Türkiye'yi bir suç ve mafya cennetine çevirdi. 2023 Küresel Organize Suçlar Endeksinde Avrupa'da birinci sırada, dünyada üçüncü sıradayız.

9- Türkiye ilk kez 2 defa olmak üzere gri listeye girdi.

10- AKP, yarattığı kirli ekonomik düzende kirli siyasi bağlantılarıyla Türkiye'yi yolsuzlukla anılan bir ülke haline getirdi. 2023'te Türkiye yolsuzluk endeksinde 180 ülke arasında 115'inci sırada yerini aldı.

11- Dünya Demokrasi Endeksine göre Türkiye, demokrasisi olmayan ülkeler arasında 103'üncü sırada.

12- AKP, Türkiye'yi bir basın hapishanesine çevirdi. Dünya Basın Özgürlüğü Endeksinde 180 ülke arasında 165’inci ıradayız.

13- Hukukun Üstünlüğü Endeksine göre Türkiye 142 ülke arasında 117'nci sırada. AKP, adil yargıyı tesis etmek için hakim ve savcıların bağımsızlığını sağlamak için kurulan Yüksek Hakimler Kurulu'na, 12 Eylül'de ve 12 Mart'ta darbenin yapamadığını yaptı; bu kurulun üyelerine tamamen siyaset kurumu tarafından atanan bir kurum haline getirdi.

14- AKP çevre katliamlarıyla ülkenin verimli ve değerli topraklarını talan etti. Dünya Çevresel Performans Endeksinde Türkiye bugün 180 ülke arasında 172'nci ülke arasında.

15- AKP tarıma da darbe vurdu. 2002'de bu güzel topraklarda 27 milyon hektar ekili alan varken, bugün bu oran 24 milyon hektara geriledi.

16- AKP vergide adaleti sağlamak için bir grup yarattığı zengin ve çetelerle adaletsizlik sağladı. 2023 Dünya Vergi Eşitsizliği Endeksinde Türkiye 161 ülke arasında 114'nca sırada yerini aldı.

17- Sınır kapılarını açarak dünyada ve ülkemizde hiç görülmeyen Türkiye'yi sığınmacı cenneti haline getirdi ve şu anda ülkemizde kayıtlı-kayıtsız 8 milyonun üzerinde sığınmacı var.

18- 2002'den bu zamana kadar -belki de en üzücü olan- yabancılara 28 milyon metrekare arazi, 290 bin konut iş yeri satıldı. Bu dönemde satılan arazi satışı adet olarak 16 bin oldu.

19- AKP devlet bürokrasisini bitirdi, liyakat kalmadı. 3-5 maaş alan kendi eski milletvekillerini, akrabalarını, yandaşlarını kamu görevlisi olarak atadı. Güreşçiyi banka yönetim kurulu üyesi yaptı, damadını bakan yaptı. Yani liyakati bitirdi.

20- 23 yılda Telekom, Türk Telekom, PETKİM, TÜPRAŞ, TEKEL, şeker fabrikaları, demir-çelik fabrikaları ve limanları sattı. Cumhuriyetten bugüne kadar dişimizle, tırnağımızla, alın terimizle kurduğumuz 283 kamu varlığını sattı, oradan gelen 64 milyar doları da yandaşlarına dağıttı. Üzülerek söylüyorum; kamu garantili projeler adı altında bugüne kadar son 6 yılda 222 milyar ödedik, son iki yılda 511 milyar daha ödeyeceğiz. Yani ülkenin geleceğini bir grup müteahhitte ipotek olarak verdi.

21- Milletin inancını sömüren tarikatların devlette yapılanmasını, bir holding gibi çalışmasını milli eğitimden yargıya ve sağlığa kadar kadrolaşmasını sağladı. Hiç kimse tarikatları denetlemedi. FETÖ denen rezaletten ders alınmadı, bugün Menzil ve benzeri bir çok yapı devlette yerini alıp kadrolaştı. Üzülerek söylüyorum ki Cumhuriyet tarihinden bugüne kadar belki de dünyada görülmemiş ilk kez 3000 tane yargıç, terörist sıfatıyla yargılandı. Ama tarikatlar bu ülkede hukukun, adaletin, laikliğin, cumhuriyetin üzerinde bir yere koyuldu. Bu ülkenin evlatları gerçekten devlet kadrolarında olması gerekirken onlardan gelen listelerle devlet şekillendirildi.

22- AKP döneminde ilk kez üniversite sınav soruları terör örgütü tarafından çalındı ve o terör örgütünün yandaşları tarafından kullanıldı.

23- En son madde, AKP mağduriyetin adı oldu. İnsanı, doğayı, çevreyi, canlıyı mağdur ettiler; insanı da sevmediler, köpeği de sevmediler, kediyi de sevmediler, ağacı da sevmediler, denizi de sevmediler. Üzülerek söylüyorum; bu ülkenin doğası, bu ülkenin iklimi, bu ülkenin toprakları talan edildi. Depremi yaşadık. Akdeniz, Doğu Anadolu ve birçok yer, İzmir, Ege büyük yıkım yaşadı. Bundan ders alınmadı. 24 yıllık deprem vergileri, deprem dışında her şey kullanıldı. Tarihimizde ilk kez Kızılay çadır sattı, bu rezaleti yaşadık."

"VATANDAŞIN DAYANACAK 23 DAKİKASI BİLE YOK"

CHP’li Başarır, “Evet, artık bu güzel ülkenin yurttaşlarımızın bu karanlık ve kirli yapıya bırakın 23 yılı, 23 dakika daha dayanacak hali yoktur. Ülkeyi ancak yeni, genç, idealist, bu vatanı seven kadrolar kurtaracaktır. Kurtuluş seçimde diyoruz ve biz de birileri kutlarken, birileri Türkiye'nin her yerinde bu kutlamayı yaparken, 23 yılda 23 maddeyle AKP'nin bu ülkeye, insanlara, gençlere, kadınlara, emekliye, işçiye, çiftçiye yaşattıklarını ülkemizde paylaşıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.