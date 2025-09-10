CHP'li Başarır: An itibariyle Genel Başkanımızın Çalışma Ofisinde nöbetimiz devam ediyor

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

An itibariyle Genel Başkanımızın Çalışma Ofisinde nöbetimiz devam ediyor.



Polis ekipleri hala burada!



Bizim korunmaya ihtiyacımız yok!



Burası bizim evimiz. pic.twitter.com/3tIYplZNih — Ali Mahir Başarır (@alimahir) September 9, 2025

