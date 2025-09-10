Giriş / Abone Ol
CHP'li Başarır: An itibariyle Genel Başkanımızın Çalışma Ofisinde nöbetimiz devam ediyor

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çalışma ofisinde nöbetlerinin sürdüğünü belirtti.

  • 10.09.2025 00:40
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Başarır, fotoğraflı paylaşımında, "An itibariyle Genel Başkanımızın Çalışma Ofisinde nöbetimiz devam ediyor. Polis ekipleri hala burada! Bizim korunmaya ihtiyacımız yok! Burası bizim evimiz" ifadesini kullandı.

