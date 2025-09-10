CHP'li Başarır: An itibariyle Genel Başkanımızın Çalışma Ofisinde nöbetimiz devam ediyor
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çalışma ofisinde nöbetlerinin sürdüğünü belirtti.
Kaynak: ANKA
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
An itibariyle Genel Başkanımızın Çalışma Ofisinde nöbetimiz devam ediyor.— Ali Mahir Başarır (@alimahir) September 9, 2025
Polis ekipleri hala burada!
Bizim korunmaya ihtiyacımız yok!
Burası bizim evimiz. pic.twitter.com/3tIYplZNih
Başarır, fotoğraflı paylaşımında, "An itibariyle Genel Başkanımızın Çalışma Ofisinde nöbetimiz devam ediyor. Polis ekipleri hala burada! Bizim korunmaya ihtiyacımız yok! Burası bizim evimiz" ifadesini kullandı.