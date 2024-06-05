CHP'li Başarır: Bakan Yumaklı, orman yangınları için alınan uçağı kullandı

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın, 2016 tarihinde orman yangınları için alınan uçakla Kıbrıs, Şanlıurfa ve Malatya'ya gittiğini belirtti. Başarır, "Bana göre bu bir utanmazlık, özür değil, istifayı gerektiren bir durum" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır; TBMM’de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Başarır; tasarruf tedbirlerine yalnızca ezilen kesimler ve vatandaşların uymak zorunda kaldığına işaret etti. Tasarruf tedbirlerine karşın özel uçak meraklısı bakanların olduğunu kaydeden CHP’li Başarır, şunları dile getirdi:

“Özel uçak meraklısı bakanlardan bahsettik. İlk olarak kim? Ulaştırma Bakanımız; Rönesans'ın özel uçağıyla Almanya'ya gitmişti, ihale verdiği firmanın uçağıyla. Bunu ortaya çıkardıktan sonra Sayın Bakan dedi ki: ‘Ya biz ihale sözleşmesine bir madde koyuyoruz, onlar bize araç, özel uçak temin ediyor.’ Ve dedik ki: ‘Ya Sayıştay bunu bir suç olarak görüyor, yapamazsın.’ Sustu... İkinci uçak meraklısı bakan kimdi? Çevre ve Şehircilik Bakanımız Mehmet Özhaseki. O da tamamen amacı havadan tapu, kadastro, harita yapmak için amaçla amaçlandırılmış bir uçağıyla evinden, Ankara'dan bir kütüphane açılışına gidiyor. 11 Mayıs'taki açılışa Ankara-Kayseri 2 saat bir gün önce devletin özel uçağı ile gidiyor, dönüşte de evine geliyor. Bununla da yetinmiyor, 29 Mayıs'ta Pınarbaşı seçimlerine bu uçakta geliyor beyefendi. Tabii halk ona gerekli cevabı Pınarbaşı seçimlerinde veriyor. Onun açıklaması da: ‘Ben evime gitmedim.’ Bal gibi de seni evinden aldılar, Kayseri'ye gittin, Kayseri'den de geri döndün.”

‘JETGİL BAKANLARI TÜRKİYE GÖRSÜN’

Herkesin 1990’larda izlediği bir çizgi film olduğunu anımsatan Başarır, elindeki afişi ve bakanların kullandığı uçak fotoğraflarını göstererek; şöyle devam etti:

“Kim bunlar? Jetgiller. Şimdi jetgiller yani bakangiller ailesine yeni bir arkadaşımız daha katıldı bugün, Tarım Bakanımız. Bu arkadaş ne yapmış? Bu arkadaş da orman yangınları için Tarım Bakanlığı'nın aldığı 2016'daki uçakla nereye gitmiş? Kıbrıs'a gitmiş, Şanlıurfa'ya gitmiş. Malatya'ya gitmiş... Bunu böyle koyayım, şunu şöyle koyarsak jetgiller ve bakangilleri Türkiye görsün Bu Rönesans'ın uçağı, Abdulkadir Uraloğlu; bu Mehmet Özhaseki, Tapu kadastronun uçağı, havadan da görüntüsünü vereyim. Bu yeni aktörümüz jetgiller ailesinin İbrahim Yumaklı, Tarım Bakanımız. Ne yazıyor burada? Tarım Bakanlığı'nın 2016'da aldığı uçak; havadan da görüntüsünü vereyim bu ailenin, bu naif ailenin, düşünceli ailenin uçağının görüntüsünü. Bu İbrahim Yumaklı'ya karşılama; Kıbrıs'tan olabilir, bilemiyorum tam olarak ama Kıbrıs, Şanlıurfa ve Malatya doğru.”

‘ORMAN YANGINI İÇİN ALINAN UÇAĞI KULLANDI’

CHP’li Başarır, bu açıklamaları yaptıktan sonra kendisine iftira atıldığı yönünde eleştirilerin geldiğini anımsatarak, şunları dile getirdi:

“Bakanlık ne demiş? ‘Orman yangınlarında gücümüz artıyor.’ Maşallah... ‘VI tipi 11 yolcu kapasiteli jet uçağı orman yangınları operasyonlarında kullanılmak üzere teşkilatımıza kazandırılmıştır.’ Kıbrıs'ta orman yangını var mıydı Sayın Bakan? Peki o tarihte Şanlıurfa'da var mıydı? Peki, Malatya'da var mıydı? Şimdi gelinen nokta bu. Haftaya jetgiller ailesine yeni arkadaşlarımız da katılacak, düzenli olarak biz bunları açıklamaya devam edeceğiz. Tasarruf önemli. Emekli zaten istemeden tasarruf yapmak zorunda, memur, işçi istemese de tasarruf yapmak zorunda ama bu bakanlarımız ivedi olmayan çok özel ihtiyaçlarını devletin bu uçağıyla yürütüyor ve bunu da çıkıp açıklama yapıyor. Ben halkımızın takdirine bırakıyorum, 85 milyonun takdirine bırakıyorum. Ama bana göre bu bir utanmazlık, özür değil, istifayı gerektiren bir durum. Çünkü bu ülkede bakın bayram geliyor; bir otobüs bileti İzmir'den Adıyaman'a ya da İstanbul'dan Trabzon'a bin 200 lira. Dört kişilik bir aile gidiş dönüş 10 bin liralık parasını ödeyemediği için köyüne gidemiyor ama bu arkadaşlar her seferi yaklaşık 1 milyon lira maliyeti olan uçaklarla gidiyor. Türkiye, jetgiller ailesini yani bu bakangilleri unutmasın, bu aileye her hafta bir müsrif bakanı ekleyeceğiz.”