CHP'li Başarır: “Bakanlık pırlanta firmasıyla yüzde 10 personel indirimi için anlaştı, takdire şayan bir çaba"

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TBMM Genel Kurulu’nda 2025 yılının Aile Yılı ilan edilmesini eleştirdi.

Başarır, şunları söyledi:

“Güzel bir haberle mutlu olduk! Sayın Cumhurbaşkanı 2025 yılını ‘Aile Yılı’ ilan etmişti, gerçekten sözünde duruyor, aileler için çabalar harcıyor. Bunun ilk meyvesini Adalet ve Kalkınma grubu aldı; çok önemli bir sözleşme yaptı. Gerçekten emekliler, işçiler, gençler, kadınlar için milyonları etkileyecek bir sözleşme yaptı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Zen Pırlanta'yla yüzde 10 personel indirimi için anlaştı. Yaparsa AKP yapar, gerçekten takdire şayan, süper bir haber bu! Tebrik ediyorum onları çünkü bu ülkenin milyonlarının emekçinin, çiftçinin, derdi pırlanta.”

"ERDOĞAN'IN AİLELERİ BAŞKA"

Erdoğan’ın kast ettiği ailelerin farklı olduğunu belirten Başarır, şöyle devam etti:

“Cumhurbaşkanı 2025 yılını ‘Aile Yılı’ ilan ederken hem endişelendim hem de merak ettim gerçekten. Kim bu aileler? Emekli Ahmet amca mı, memur Mustafa kardeşim mi, çiftçi Hasan amca mı, merak ettim kim? Sonra düşündüm, gerçekten Cumhurbaşkanı uzun süredir zaten ‘Aile Yılı’ olarak ilan ediyor. Demirören ailesi, Limak ailesi, Cengiz ailesi. Çünkü Cumhurbaşkanı'nın geliştirdiği düşündüğü aile kavramı bu arkadaşlar. Eğer gerçekten aile yılı ilan etse, aileyi düşünse, en düşük emekli maaşı bu olmazdı. Çalışma Bakanı da gerçekten aileyi düşünse, en düşük emekli maaşı bu olmazdı, bakanlığın çalışanları için alacakları pırlantalarda indirim alma yüzsüzlüğünü de yapmazdı.”

200 gramlık ekmeğin 12.5 lira olduğuna da dikkat çeken Başarır, “14 bin 469 lira verilen emeklinin daha yeni yılın ilk ayında cebinden ekmeğinden bunun bir kısmını aldınız. Her gün 4 ekmek yese bir emekli, maaşının yüzde 11’ini kuru ekmeğe verecek” dedi.

CHP’li Başarır konuşması sırasında bir zarftan çıkardığı emekli maaş tutarı olan 14 bin 469 lirayı da göstererek şunları söyledi:

“Çok kalın duruyor, paramızın değerini de görsün insanlar. Grup başkanvekillerini bir yuvarlak masanın etrafında oturalım, bu parayla bir aile nasıl geçinebilir, lütfen konuşalım. Bence Ankara’da yaşıyorsa şu gördüğümüz para, kiraya gitti zaten, hadi evi var emeklinin ekmek mi alsın, elektrik doğal gaz mı, apartman aidatı mı versin, pazara mı gitsin? Ne yapsın? Arkadaşlar bir parça vicdan. Tüm ekonomistler, tüm kanallar, muhalefet, muhalefet dışı, tüm kanallar, gazeteciler hepsi bunun bir vicdansızlık olduğunu söylüyor. Paraya baktığımız zaman bu parayla çok önemli işler yapıyorduk. Çok büyük paraydı. Ama neye döndük, 90’lı yıllardaki Rusya, Belarus gibi ülkelerde gidip 100 dolar verdiğimiz zaman bize böyle bir para veriyorlardı. Şimdi bizim paramızı bu hale getirdiler. Zarfa sığan bir para bir aylık kirayı karşılamıyor. Lütfen bunu bu Meclis konuşsun. Bir kez daha söylüyorum, bu ülkenin bakanı en düşük emekli maaşını hesaplarken, açıklarken, Meclis’in kararına ihtiyaç duymaksızın bunu açıkladı.”