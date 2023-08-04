CHP'li Başarır: Barış Pehlivan kararı akılla, mantıkla açıklanabilecek bir şey değil

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Barış Pehlivan’ın cezaevine girecek olmasının hukuki değil, siyasi olduğunu söyledi. Başırır, 31 Temmuz'da uygulamaya konulan denetim serbestlik düzenlemesinin Barış Pehlivan için işleme konulmaması hakkında ise "Akılla ve mantıkla açıklanabilecek bir şey değil" değerlendirmesinde bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, gazeteci Barış Pehlivan'ın cezaevine girecek olmasının hukuki değil, siyasi bir karar olduğuna dikkat çekti.

CHP’li Başarır, “Maalesef Türkiye’de tecavüzcüler, tacizciler, silahlı saldırganlar, mafyalar, uyuşturucu baronları dışarıda cirit atarken eleştirilerde bulunan bir gazeteci cezaevine giriyor. İşte neden ülkemizin basın özgürlüğü endeksinde 180 ülke içerisinde 165’inci sırada olduğumuzu böylelikle anlıyoruz. Bu durum da Türkiye siyasetinin nereye doğru gittiğinin açık bir göstergesidir. Bakın daha talik olan, duruşması yapılmamış bir dava için böyle bir karar almak nerden bakarsanız bakın siyasidir" dedi.

Başarır, "Ceza alacağı belli olmayan bir davadan şimdiden kesin bir sonuç çıkarmak ancak AKP iktidarında olabilir. Bu şekilde verilen kararlar uluslararası anlamda ülkemizin itibarını zedeliyor” ifadesini kullandı.

"BU YASA BARIŞ PEHLİVAN’I DA KAPSIYOR"

31 Temmuz tarihinde yürürlüğe giren yeni infaz düzenlemesinden Barış Pehlivan için uygulanmıyor olmasını hukuksuzluk olarak tanımlayan Başarır, şunları söyledi:

“Hukuk herkese eşit uygulanmalıdır. Hukuk devleti normundan ayrılmadan adaletin tesis edilmesi gerekir. Bakın, 15 Temmuz’da Resmî Gazete’de yayımlanan 7456 sayılı kanunla birlikte, Covid-19 salgın hastalığı nedeniyle izinde bulunan hükümlüler hakkında Denetim Serbestlik Tedbiri uygulanmasına infaz hâkimi tarafından karar verileceği ve hükümlüler hakkında denetimli serbestlik hükümlerinin uygulanmaya devam edileceği belirtilmiştir. Bu yapılan düzenlemenin Barış Pehlivan’ı kapsamasına rağmen denetimli serbestlik tedbirinin uygulanamayacağına yönelik karar alınması akılla ve mantıkla açıklanabilecek bir şey değildir.”

"DERHAL BU HATADAN DÖNÜLMESİ GEREKİYOR"

Başarır, “Kanunun çıkarılış amacındaki amaçtan farklılaşan bir yorumla karşı karşıyayız. Barış Pehlivan’a henüz yargılama olmamış bir davada cezası kesinleşmiş gibi, hapis kararı çıkmış gibi davranılması bir hukuk devletinde olabilecek durum değildir. Bu açıkça masumiyet karinesinin bir ihlalidir. Barış Pehlivan kanundaki tüm şartları sağlıyorken bu hükümden yararlandırılmaması büyük bir haksızlığa sebep olacaktır. Denetimli serbestlik talebinin reddedilmesi hem anayasanın eşitlik ilkesine aykırıdır hem de yapılan bir çifte standarttır. Bu sebeple derhal bu hatadan dönülmesi gerekiyor” dedi.