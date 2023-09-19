CHP'li Başarır: Biz gidene 'gitme' demeyiz, zorla 'gel bizimle ittifak yap' da demeyiz

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yerel seçimlerde kendi adaylarıyla gireceğini açıklamasına ilişkin, "Hayırlı olsun. Kesin böyle bir kararı varsa yapacak hiçbir şey yok. Biz gidene 'gitme' demeyiz, zorla 'gel bizimle ittifak yap' da demeyiz" değerlendirmesini yaptı.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başarır, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ittifakla ilgili açıklamalarına ilişkin, "Hayırlı olsun. Kesin böyle bir kararı varsa yapacak hiçbir şey yok. Bir parti böyle bir karar veriyorsa, tek başına yürüyecekse yürüyecektir" cevabını verdi.

"Biz gidene 'gitme' demeyiz, zorla 'gel bizimle ittifak yap' da demeyiz" diyen Başarır, "Siyasi partiler bu tip kararlar verebilirler. Bunda da özgürlerdir. Ama yarın, 31 Mart’tan sonra 2024. Çok çok farklı bir sonuç çıkabilir. Çok başarısız olabilirler, çok başarılı olabilirler. Bunun da bedelini kendi tabanlarına ve halka verirler diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

CHP KONGRELERİNDEKİ OLAYLAR

CHP'nin il kongrelerindeki yaşanan olaylara değinen Başarır, "Bizleri de üzdü ama bir hatırlayın, son 1 yıl içinde AKP’nin de İYİ Parti’nin de kongrelerinde çok sert tartışmalar oldu. Liste tartışmaları oldu. Maalesef bu tip kongrelerde tüm partilerde bu tartışmalar oluyor. Benim dileğim ve muradım olmaması" diye konuştu.

"BLOK VE ÇARŞAF LİSTE DELEGENİN VERECEĞİ KARARDIR"

"Bu konuda blok ve çarşaf liste delegenin vereceği karardır" diyen Başarır, şunları söyledi: "Ben çarşaf listeyi isterim, daha geniş bir alanda uzlaşı ile sonuç vereceğini düşünüyorum. Ama sonuçta 2 yöntem de önemli yöntem. 2 yönteme de kararı il ve ilçe delegeleri, kurultayda da kurultay delegeleri veriyor."