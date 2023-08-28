CHP'li Başarır'dan Akşener'in sözlerine ilişkin açıklama: Seçimlere 7 ay var, görüşmeler olacak

CHP'li Ali Mahir Başarır, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ile ilgili açıklamasına, "2023'te yaşanan tiyatro sonucu herkes kandırıldı, bari halka hizmet eden belediyelerimizi koruyalım, kazanalım. Bu sebeple herkesin hassasiyet göstereceğini düşünüyoruz. Daha seçimlere 7 ay var, görüşmeler olacak, sürecek" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Başarır, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin konuştu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Ankara ve İstanbul için İmamoğlu ve Yavaş karşısına aday çıkarır mıyız, o gün geldiğinde bakarız" sözlerine yönelik değerlendirmesini sorması üzerine Başarır, 2019 seçimlerinde ittifak olarak başarılı sonuç aldıklarını söyledi.

Başarır, 11 belediye başkanının bu süre zarfında belediye bütçelerini halka aktardığını ve yüzlerini ağarttığını belirterek, "Gerek Meral Hanım gerek diğer partilerin liderleri bu ülkenin çok önemli sıkıntıları olduğunu söylüyor. İşte 2023'te yaşanan tiyatro sonucu herkes kandırıldı, bari halka hizmet eden belediyelerimizi koruyalım, kazanalım. Bu sebeple herkesin hassasiyet göstereceğini düşünüyoruz. Daha seçimlere 7 ay var, görüşmeler olacak, sürecek. Biz belediye başkanlarımızdan memnunuz, halk memnun, anketler öyle gösteriyor. Anketlerde belediye başkanlarımızın oylarının arttığını görüyoruz. O yüzden bunun kıymetini, demokrasi ve halk adına bilmez zorundayız" diye konuştu.

"ELEŞTİRİLERİ SAYGIYLA KARŞILAYACAĞIZ"

CHP'li Başarır, Akşener'in, Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirilerinin anımsatılması üzerine de şu ifadeleri kullandı:

"Bu eleştirileri hepimiz saygıyla karşılayacağız. Yanlış olan bir şey varsa doğruyu ortak bir şekilde bulacağız. Ama bunu kavga etmeden yapacağız. Demokratik anlamda bir bölünme olduğu zaman birileri gelip halkın üzerine balyoz gibi çöküyor ve olan işçiye, memura, emekliye, öğrenciye oluyor. Eleştiri ve tartışma kaliteyi artırır ama bunu kavga etmeden birlikte yapacağız. Elimizden geldiği kadar sorumluluk sahibi kişiler, ittifak yaptığımız partilerle ilgili hassas olmaya çalışıyoruz. Genel başkanlara, partinin üst kurullarına bırakıyoruz, bizi bağlayacak yorumlardan uzak duruyoruz."

AKŞENER NE SÖYLEMİŞTİ

Afyonkarahisar’da, iktidarın seçim sonrası adımları ve partisinin yerel seçim kararına kadar pek çok konuda açıklamalarda bulunan Akşener, kaybedilen 2023 seçimlerine ilişkin, isim vermeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklenmişti.

Akşener, "Sadece iktidar mensuplarıyla değil, biz bu seçimin kaybedilmesi için çalışanlarla da mücadele ettik. Biz önce millet, önce memleket dedik. Ama 'önce şahsım, önce ben' diyenlerle uğraştık. Biz milletimizin geleceği için şahsi çıkarlarımızdan vazgeçtik ama koltuğundan başka hiçbir şeyi düşünmeyenlerle uğraştık" demişti.

“En nihayetinde maalesef olmadı, olduramadık. 2023 seçimlerindeki yenilgiye maalesef engel olamadık” ifadelerine yer veren Akşener, "Ben iktidarı sandıkta yenmenin yeterli olacağını gördüm ama asıl sorunun kendi saflarımızda olduğunu göremedim. Onların yolunu kapatanlara maalesef engel olamadım" diye konuşmuştu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ayrıca "Ankara ve İstanbul için İmamoğlu ve Yavaş karşısına aday çıkarır mıyız, o gün geldiğinde bakarız" demişti.