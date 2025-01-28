Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

CHP'li Başarır'dan Ayşe Barım'ın tutuklanmasına tepki: Gezi'yi kriminalize etme çabası beyhudedir!

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, menajer Ayşe Barım'ın Gezi soruşturmasında gözaltına alınmasının ardından "hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etme" suçundan tutuklanmasına tepki gösterdi.

Siyaset
  • 28.01.2025 08:31
  • Giriş: 28.01.2025 08:31
  • Güncelleme: 28.01.2025 08:33
CHP'li Başarır'dan Ayşe Barım'ın tutuklanmasına tepki: Gezi'yi kriminalize etme çabası beyhudedir!
Fotoğraf: ANKA

Gezi Direnişi 'planlayıcılarından olduğu' gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan ve İstanbul'da gözaltına alınan menajer Ayşe Barım, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım etme" suçlamasıyla tutuklandı.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Ayşe Barım'ın tutuklanmasına tepki gösterdi.

Başarır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"12 yıl önceki Gezi Parkı eylemlerine destek verdiği gerekçesiyle ‘hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçlamasıyla tutuklanan Ayşe Barım’a yönelik bu karar, AKP Türkiye'sinin ne hale geldiğinin göstergesidir! Gezi'yi kriminalize etme çabası beyhudedir! Artık hiçbir vatandaşımızın özgürlüğü güvence altında değildir. Dün Gezi'de boyun eğmedik, bugün de boyun eğmeyeceğiz!"

Menajer Ayşe Barım tutuklandı
BirGün'e Abone Ol