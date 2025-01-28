CHP'li Başarır'dan Ayşe Barım'ın tutuklanmasına tepki: Gezi'yi kriminalize etme çabası beyhudedir!

Gezi Direnişi 'planlayıcılarından olduğu' gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan ve İstanbul'da gözaltına alınan menajer Ayşe Barım, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım etme" suçlamasıyla tutuklandı.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Ayşe Barım'ın tutuklanmasına tepki gösterdi.

Başarır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"12 yıl önceki Gezi Parkı eylemlerine destek verdiği gerekçesiyle ‘hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçlamasıyla tutuklanan Ayşe Barım’a yönelik bu karar, AKP Türkiye'sinin ne hale geldiğinin göstergesidir! Gezi'yi kriminalize etme çabası beyhudedir! Artık hiçbir vatandaşımızın özgürlüğü güvence altında değildir. Dün Gezi'de boyun eğmedik, bugün de boyun eğmeyeceğiz!"