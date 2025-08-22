CHP'li Başarır'dan Aziz İhsan Aktaş tepkisi: ''Karar siyasi bir kumpasın kanıtıdır"

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Aziz İhsan Aktaş’ın ev hapsi kararının kaldırılmasına ilişkin konuştu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Başarır, söz konusu kararı 'siyasi kumpasın kanıtıdır' sözleriyle nitelendirdi.

Başarır, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Aziz İhsan Aktaş, suç örgütü lideri olduğu için gözaltına alındı. Suç örgütü lideri olarak tutuklandı. Etkin pişmanlıktan yararlandı, ev hapsi verildi. Şimdi de bu suç örgütü lideri özgür bırakıldı. Bilirkişiler tarafından tescillenmesine rağmen; Kütahya Belediyesi’nden aldığı kirli ihalelere ilişkin tek kalem oynatmadılar. Dosya öylece duruyor. Böylece kesin ve net olarak kanıtlanmış oldu; İBB ve diğer belediyelerimize yönelik bu isim kullanılarak kumpas yapılmıştır. Bu tablo, yargının nasıl siyasi bir silaha dönüştürüldüğünün en açık kanıtıdır. Dünyanın hiçbir yerinde, hukuk düzeninde 'örgüt lideri' denilen kişi serbest bırakılırken, işbirliği yaptığı iddia edilenler içeride olmaz! Bu karar; adalet değil, siyasi kumpasın resmidir."