CHP'li Başarır'dan Bakan Çiftçi'ye yanıt: AKP'nin 505 belediyesi var, 591 soruşturma izni nasıl verildi?

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin, 591 AKP'li belediyeye soruşturma izni verdiklerine yönelik ifadesine CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır tepki gösterdi. Başarır, AKP'nin 2024 yerel seçimlerinde kazandığı toplam belediye sayısının 505 olduğunu hatırlatarak verilerin izaha muhtaç olduğunu belirtti.

"RAKAMLARDA CİDDİ BİR BELİRSİZLİK VAR"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Başarır, Bakan Çiftçi’nin ifadeleriyle resmi veriler arasındaki tutarsızlığı şu sözlerle vurguladı:

"İçişleri Bakanı, '591 AK Partili belediyeye soruşturma izni verdik' diyor. Ama ortada açıklanması gereken çok ciddi bir belirsizlik var: 31 Mart 2024 seçimlerinde AK Parti’nin kazandığı toplam belediye sayısı 505."

"SORUŞTURMA İZNİ VERİLEN BELEDİYELER HANGİLERİ?"

Başarır, Bakan Çiftçi'nin yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti:

• 591 soruşturma izni verilen belediyeler hangileridir?

• Bu dosyalar hangi dönemi kapsamaktadır? Kaçı mevcut, kaçı önceki dönemlerle ilgilidir?

• Bu izinlerden sonra kaç dosyada takipsizlik verildi?

• Kaç AKP’li mevcut belediye başkanı yargılanıyor, kaçı tutuklu?

• Kaçı görevden alındı, kaçına kayyum atandı?

Başarır, açıklamasını "Muhalefete gelince şafak operasyonu, kelepçe ve anında tutuklama; iktidara gelince sayısı bile izaha muhtaç dosyalar ve sonucu açıklanmayan süreçler… Sayın Bakan, bu sorulara derhal cevap vermelidir" ifadeleriyle tamamladı.