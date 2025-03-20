CHP'li Başarır'dan Bakan Yerlikaya'ya: "Bu ülkede yaptıklarınızla huzur bırakmayan sizsiniz"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olması beklenen Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından 261 sosyal medya hesabına yönelik işlemlerin devam ettiğini açıkladı.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Yerlikaya'nın "provokatif paylaşımlar yaptıkları" iddiasıyla 261 hesaba yönelik işlemlerin devam ettiği yönündeki açıklamasına tepki göstererek "Bu yaptığınız, hakkını savunan milyonlara gözdağı vermek, halkın iradesine darbe girişiminde bulunmaktır. Bir de utanmadan, ‘Türkiye’nin Huzuru’ diyerek tweet atıyorsun. Asıl bu ülkede yaptıklarınızla huzur bırakmayan sizsiniz" ifadesini kullandı.

Sürdürülen işlemleri 'göz dağı vermek' olarak nitelendiren Başarır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"İstanbul’a kumpas kuranlara, seçilmiş belediye başkanlarımızı darbe yöntemleriyle devirmeye kalkışanlara asla boyun eğmeyeceğiz.

Bu yaptığınız, hakkını savunan milyonlara gözdağı vermek, halkın iradesine darbe girişiminde bulunmaktır. Bir de utanmadan, ‘Türkiye’nin Huzuru’ diyerek tweet atıyorsun. Asıl bu ülkede yaptıklarınızla huzur bırakmayan sizsiniz."