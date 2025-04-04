CHP'li Başarır'dan elektrik zammına tepki: "Bu zamlarla birlikte artık o 'ampuller' hiç yanmayacak"

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, EPDK’nın duyurduğu yüzde 25 elektrik zammına ilişkin, "Saray aydınlık, millet karanlıkta! Bütün vatandaşlarımıza sesleniyorum. En yakın zamanda ampulden kurtulacağımız için elektrik zamları sizi teğet geçecek! Bu zamlarla birlikte artık o 'ampuller' hiç yanmayacak! Halkı yakanlar, sandıkta sönecek!" dedi.

Güncel 04.04.2025 22:38 Giriş: 04.04.2025 22:38

Güncelleme: 04.04.2025 22:44 Kaynak: ANKA

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ANKA