CHP'li Başarır'dan elektrik zammına tepki: "Bu zamlarla birlikte artık o 'ampuller' hiç yanmayacak"
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, EPDK’nın duyurduğu yüzde 25 elektrik zammına ilişkin, "Saray aydınlık, millet karanlıkta! Bütün vatandaşlarımıza sesleniyorum. En yakın zamanda ampulden kurtulacağımız için elektrik zamları sizi teğet geçecek! Bu zamlarla birlikte artık o 'ampuller' hiç yanmayacak! Halkı yakanlar, sandıkta sönecek!" dedi.
Kaynak: ANKA
CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır sosyal medya hesabından Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun (EPDK) açıkladığı yüzde 25 zamma tepki gösterdi.
Başarır açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Saray aydınlık, millet karanlıkta! Bütün vatandaşlarımıza sesleniyorum. En yakın zamanda ampulden kurtulacağımız için elektrik zamları sizi teğet geçecek! Bu zamlarla birlikte artık o 'ampuller' hiç yanmayacak! Halkı yakanlar, sandıkta sönecek!"