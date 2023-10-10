CHP'li Başarır'dan emekliye 'zam' yerine tek seferlik 5 bin TL ödenecek olmasına tepki

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın, emeklilere tek seferlik ve sadece çalışmayan emeklilere 5 bin TL ödeme yapılacağını açıklamıştı. Erdoğan'ın kararını eleştiren CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır, " Sarayın 13 tane uçağı, binlerce aracı ve koruma giderleri varken, iletişim giderleri 3 kat artmışken emekliye bir seferlik 5 bin TL veriliyorsa burada bir problem vardır" dedi.

CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kabine toplantısı sonrası emeklilere bir kereye mahsus 5 bin TL ikramiye verilmesini TBMM Genel Kurulu’nda sert bir şekilde eleştirdi.

CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır, “Eğer bir ülkede emekli maaşı 7500 TL ise ama sarayın dakikalık gideri 18 bin TL ise burada bir problem vardır. Emekliye yapılan zam %30’ları görmüyorsa ancak sarayın gideri %20’den fazla artıyorsa burada bir problem vardır. Sarayın 13 tane uçağı, binlerce aracı ve koruma giderleri varken, iletişim giderleri 3 kat artmışken emekliye bir seferlik 5 bin TL veriliyorsa burada bir problem vardır. Bir ülkenin gelişmişliği, medeniyet seviyesi o uçaklarla, sarayın giderleriyle değil, emeklisine, işçisine, çiftçisine ve öğrencisine vermiş olduğu yaşam kalitesiyle, refahıyla ölçülür. Bana buradan birisi 7500 TL ile maaş ile geçinebilmeyi anlatsın, benim o zaman söyleyecek sözüm yok. Geçen seneye göre sarayın, beyefendinin iletişim gideri 3 kat artıyor ama emekliye veremiyoruz lafına karşıyız ve bunun yanlış olduğunu düşünüyoruz.” dedi.