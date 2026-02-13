CHP'li Başarır'dan ''Gürlek ile el sıkışma'' iddialarına yanıt: Neye uzlaşacağız?

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Adalet Bakanı olarak atanan Akın Gürlek ile TBMM’de yaşanan “el sıkışma” görüntülerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Başarır, olayın kısa sürdüğünü belirterek, “Bizim olayımız iki saniye sürdü. İlkten göremedim zaten. Boy farkı da var aramızda ama kendisine hakaret de etmedim muhatap da olmadım. Sadece günün zor geçeceğini ona söyledim ve terk ettik odayı biz. Şunu iddia etmesinler arkada uzlaştılar. Neye uzlaşacağız biz” dedi.

CHP Grup Başkanvekili Başarır, daha önce yaptığı açıklamada da Gürlek’e “Sizin için zor bir gün olacak” dediğini aktararak, “Herkesle el sıkıştık. Ben orada Akın Gürlek’e saldıracak mıyım yani?” ifadelerini kullanmıştı.

''BEN NE TEBRİK EDECEĞİM''

Sözcü TV’de konuşan Başarır, Meclis Başkanı’nın davetiyle grup başkanvekillerinin her gün toplandığı odada bulunduklarını belirterek, “Önce ben gittim. Turhan Çömez oradaydı. Elini uzattı baktım Akın Gürlek. ‘Sizin için bugün çok zor geçecek’ dedim ve burada toplantı yapamayız diyerek odadan ayrıldım” dedi.

Bazı yayın organlarında yer alan “tebrik etti” iddialarına da tepki gösteren Başarır, “CNN Türk elini sıkıp tebrik etti dedi AKP milletvekili, provokasyona bak. Ben ne tebrik edeceğim” diye konuştu.

Diğer muhalefet partilerinin tepki vermediğini de dile getiren Başarır, “Biz kimseye saldırmadık. Usul tartışması açmak istedi. Anayasayı aldı iki adım attı ve o anda yüz kişi saldırdı. Ben hemen gidip Murat Emir’i aldım. Oradan Sayın Mahmut Tanal’a saldırmışlar. Kürsüyü işgal eden üzerimize yürüyen AKP Grubu Cumhurbaşkanı bizi suçluyor, çok yazık” ifadelerini kullandı.

Başarır, yaşananların ardından herhangi bir uzlaşma iddiasını da reddederek, “Neye uzlaşacağız biz!” dedi.