CHP'li Başarır'dan 'madencilik' teklifine tepki: En büyük direnişlerimizden bir tanesini göstereceğiz

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, enerji ve maden alanlarına yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifinin geri alınmasını isteyerek, "Eğer çekilmezse CHP Grubu olarak Akbelen'de olduğu gibi, yine en büyük direnişlerimizden bir tanesini göstereceğiz" dedi.

Başarır, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Sivas'ta 2 Temmuz 1993'te yakılarak öldürülen aydın, yazar ve sanatçıları andı.

"O gün Sivas'ta Anayasal düzene karşı bir başkaldırı yapıldığını" belirten Başarır, "Üzülerek söylüyorum ki 2012'de bu dava zaman aşımına uğratıldı. Karanlık derin güçler o yobazları yargıda korudu. Ama acılarımız zaman aşımına uğramadı. Kızgınlığımız zaman aşımına uğramadı, hala dün gibi Sivas'ın acısını yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Başarır, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında "ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da aralarında bulunduğu 100'den fazla kişinin gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

MADEN TEKLİFİNE TEPKİ

Enerji ve maden alanlarına yönelik düzenlemeler içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne değinen Başarır, "Bugün çok kıymetli misafirlerimiz var. Pek de hayırlı bir konuda gelmediler. Türkiye'nin her yerinden zeytin üreticisi çiftçilerimiz, çevreciler ve ülkesini seven dostlarımız burada" diyerek, basın toplantısını izleyenleri kürsüye çağırdı.

Kanun teklifinin geri alınmasını isteyen Başarır, "Eğer çekilmezse CHP Grubu olarak Akbelen'de olduğu gibi, yine en büyük direnişlerimizden bir tanesini göstereceğiz" diye konuştu.

Başarır, bir gazetecinin kanun teklifine ilişkin sorusu üzerine, "Eğer bu yasayı getirirlerse 17 Temmuz'da Meclisi kapatmayı düşünüyorlar. Bu Meclisi kapattırmayız" sözlerini sarf etti.

ZAFER PARTİSİ'NİN SARAÇHANE KARARI

CHP tarafından DÜN Saraçhane'de düzenlenen mitinge Zafer Partisi'nin katılmama kararını değerlendiren Başarır, "Zafer Partisi'nin bileceği bir konu. Biz bir demokrasi mücadelesi veriyoruz. Bunu çok kıymetli Sayın Ümit Özdağ için de verdik. Sadece CHP cumhurbaşkanı adayımız, belediye başkanlarımız için değil, nerede bir mağdur varsa onun için veriyoruz. Tam bir mücadelenin ortasındayız, gerisi kendi takdirleridir" şeklinde konuştu.