CHP'li Başarır'dan Mansur Yavaş hakkında soruşturma izin talebine tepki: Hukuki değil, apaçık siyasidir

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Mansur Yavaş hakkında soruşturma izin talebine tepki gösterdi.

Başarır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,

"Yine iktidara yakın medyadan öğrendik… Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, konser soruşturması için Mansur Yavaş hakkında İçişleri Bakanlığı'ndan soruşturma izni istedi. Görevi kötüye kullanma gerekçesiyle istenen bu izin hukuki değil, apaçık siyasidir. Bugüne kadar öğrencinin, emeklinin, garibanın yanında olan Mansur Yavaş’ın sonuna kadar arkasındayız. Siz, Ankara halkının vicdanına soruşturma açmaya çalıştığınızın farkında mısınız! Sizden korkan sizin gibi olsun!" ifadesini kullandı.