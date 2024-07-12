CHP'li Başarır'dan 'Yargı Paketi' tepkisi: Reform değil, defolu yasalar teklifi!

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, 9. Yargı Paketi’nin komisyon görüşmelerinde 39 maddelik teklifin 20’sinde AYM’nin iptal ettiği defolu yasaları yeniden getirildiğini belirtti. Başarır, AKP’nin “Düzeltilecek” dediği kadının soyadı maddesinin tartışılmasının bile utanç meselesi olduğunu söyledi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TBMM Adalet Komisyonu'ndaki 9. Yargı Paketi görüşmelerinde açıklamalarda bulundu.

"Bu teklifi bir reform olarak getiriyorsunuz" diyen Başarır, "Deyin ki; biz defolu yanlış yasalar yaptık, Anayasa’ya aykırı yasalar yaptık ve Meclis'in kapanmasına iki hafta kala, bunu düzeltmemiz gerekiyordu deyin. İnsanları, milyonları beklenti içerisine soktunuz. Hukukun üstünlüğü, hukukun evrensel ilkeleri, yargı bağımsızlığı, bu kavramları zaten bir kenara koymuşsunuz ama Anayasa Mahkemesinin kararlarını bile uygulamaktan aciz durumdasınız. 22 yıl sonra hukukun, adaletin geldiği nokta bu" tepkisini gösterdi.

"ÖZKAN, 'KADININ SOYADINI DÜZELTECEĞİZ' DEDİ"

"39 madde bir reform olarak sunulan bu yargı paketinde 39’un 20’si Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği hükümler" bilgisini paylaşan Başarır, "O gün o kanunlar görüşülürken gerek Adalet gerek Anayasa Komisyonu sizleri uyarmış, uyarıya rağmen kanunlaşmış, Anayasa Mahkemesi iptal etmiş. Mesela bunlardan bir tanesi 187’nci madde; kadının soyadı. Anayasa Mahkemesi net bir şekilde ‘eşitlik ilkesine aykırı’ diyor. Değiştirdiğiniz 2 tane kelime ‘şu’ ve ‘ki’ yani ne kadar ayıp! Şimdi, Anayasa Mahkemesi net bir karar veriyor. Burada bizim bir haddimiz, hududumuz yok, kadın istediği soy ismini kullanır" ifadelerini kullandı.

Başarır, şöyle devam etti: "Bir evlilik akdi yapılıyorsa, taraftar bir tercihte bulunuyorsa, taraflar bir soy isminde uzlaşıyorsa, kadın, ben kendi soyadımı kullanacağım, diyorsa buna ne yapabiliriz biz? Cahit (Özkan) Bey, bunu düzelteceğiz, dedi. Umarım düzeltilir çünkü bunu tartışmak bile bir utanç meselesidir."

"ÇÖZÜM ORMANLARA CEZAEVİ Mİ?"

"Öyle bir duruma geldik ki yaptığımız cezaevleri ve dünyanın en büyük cezaevleriyle övünecek duruma geldik" diyen Başarır, "Cümlemin başındaki noktaya geliyor. Türkiye'de, 2002’de normal bir yaşam varken, normal bir yönetim varken, devlet-halk ilişkisi normal bir şekilde giderken 50 bin tutuklu ve hükümlü var, bugün 350 bin var. Sayın Komisyon Başkanı çıkıp bence bunun bir gerekçesini söylesin. Neden bu ülkede hükümlü ve tutuklu sayısı 7 kat arttı? Şimdi bunu çözmek için de ormanları cezaevi yapıyoruz. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey görülmemiş." ifadelerini kullandı.

"TMSF'YE KAYYUM ATAMA ALIŞKANLIĞINIZ VAR"

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Başarır, şunları söyledi:

"Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na kayyum atamak gibi bir alışkanlığınız var. Ben buradaki en büyük tuhaflığı, FETÖ soruşturmasında el konulan şiddetlerde gördüm. Milyarlarca dolarlık hacmi olan bu şirketlere kayyum atadınız ve kayyumlarla ortak bir şekilde size yakın birçok siyasetçi ve maalesef AKP’yle birlikte yürüyen iş insanı bu şirketlerin içini boşalttı. Bugün bu şirketlerin hepsi başımıza bela oldu, devlet ve toplum FETÖ şirketlerinden, FETÖ’nün şirketlerinden elde etmesi gereken parayı alamadı. Maalesef ki oradan zenginleşen insanlar oldu ve bunun tek sebebi kayyumlar ve AKP, iktidar."