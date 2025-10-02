CHP'li Başarır: Dün yaşananları halk takdir edecektir

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

Başarır'ın gündeminde CHP'nin dün Meclis'in açılışındaki Genel Kurul'a ve resepsiyona katılmaması vardı.

"Biz milli iradeyi ve anayasayı korumak için Meclis açılışında Cumhurbaşkanı'nın karşısında ayakta da oturarak da yer almadık" diyen Başarır, sözlerine şöyle devam etti:

"TEK ADAM BİZİ ANLAMADI"

"Millet bizi anladı. Dünya bizi anladı ama tek adam bizi anlamadı. Yeni yasama yılında da kaldığımız yerden devam edeceğiz. Açlık sınırının altında çalışan milyonlarca asgari ücretliyi savunmaya devam edeceğiz. Bizim gündemimiz adalet ve ekonomik sıkıntılardır. Biz anayasal sistemi, millet iradesini korumak için dün Meclis'te bulunmadık ama halkın haklarını savunmaya devam edeğiz. Erdoğan yine sadece konuştu ve sevmediği soruları duymazdan gelmeye devam etti. Son 1 yılda Türkiye'de 1 milyon 36 bin kişi isşiz kaldı."

"Erdoğan'ın yanında poz vererek yalnızlığımızı gideremeyiz" diyen Başarır, kendilerini yalnızlaştıracak tek durumun halk desteğini kaybetmeleri olacağını söyledi.

"DÜN YAŞANANLARIN HEPSİNİ HALK TAKDİR EDECEKTİR"

Meclis resepsiyonunda CHP dışında grubu olan partilerin AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çekilen fotoğraflarını da soru üzerine değerlendiren Başarır, şunları kaydetti:

"Ben neden görüntü diye verdiniz diye sormuyorum. Buna halk karar verecektir. AİHM Kararına rağmen Demirtaş cezaevinde. Ahmet Türk nerede, kayyum atandı belediyesine. Can Atalay nerede? Biz bu şekilde yalnız olmayız. Dün yaşananların hepsini halk takdir edecektir. Anayasaya ve millet iradesine saygı duyduğumuz için buna saygı duymayan tek adamın karşısında oturmadık ve ayağa kalkmadık."

"İSRAİL YÖNETİMİNE EN ÜST DÜZEYDE YAPTIRIMLAR UYGULANSIN"

İsrail'e yönelik yaptırım uygulanması gerektiğini belirten Başarır, şunları söyledi: