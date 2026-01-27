CHP'li Başarır: Hakkımda yürütülen yeni bir alçaklıkla karşı karşıyayım

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik iddianamede bir itirafçının kendisi hakkındaki iddialarına tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Başarır, "Hakkımda yürütülen yeni bir alçaklıkla karşı karşıyayım" dedi.

"Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek iddianamesinde bir iftiracı hakkımda; Antalya'da daire aldı, Muhittin Böcek para veriyor, iddialarında bulunuyor" diyen Başarır, şunları söyledi:

"Savcılık araştırmasını yapmış, Antalya’da hiçbir taşınmazımın olmadığını tespit etmiş ve iddianameye yazmış. Ama özellikle havuz medyasında sanki hakkımda bir soruşturma varmış, bu iddialar doğruymuş gibi bir algı yürütülüyor. Benim alnım ak! Tüm banka hesaplarım, tapu kayıtlarım, telefon kayıtlarım incelensin!"

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIM"

"Bugün itibariyle bu iftiracı, utanmaz adam hakkında suç duyurusunda bulunuyorum" diyen Başarır, "Hakkımda yürütülen algı çalışmasını ve alçaklık yapanları da kamuoyunun takdirine sunuyorum" ifadelerini kullandı.