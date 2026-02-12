CHP'li Başarır: Herkesle el sıkıştık, Akın Gürlek'e "Sizin için zor bir gün olacak" dedim

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, yemin töreni öncesi Adalet Bakanı Gürlek ve İçişleri Bakanı Çiftçi'nin de bulunduğu kuliste el sıkarak selamlaştıklarını söyledi. Başarır, "Gürlek'e 'Sizin için zor bir gün olacak' dedim" ifadelerini kullandı.

Güncel 12.02.2026 10:06 Giriş: 12.02.2026 10:06

Güncelleme: 12.02.2026 10:14 Kaynak: Haber Merkezi

A- A A+