CHP'li Başarır: Herkesle el sıkıştık, Akın Gürlek'e "Sizin için zor bir gün olacak" dedim
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, yemin töreni öncesi Adalet Bakanı Gürlek ve İçişleri Bakanı Çiftçi'nin de bulunduğu kuliste el sıkarak selamlaştıklarını söyledi. Başarır, "Gürlek'e 'Sizin için zor bir gün olacak' dedim" ifadelerini kullandı.
Adalet Bakanlığı'na atanan Akın Gürlek ile İçişleri Bakanlığı'na atanan Mustafa Çiftçi, dün TBMM Genel Kurulu'nda yemin etti.
Yemin töreni sırasında CHP'li vekiller kürsü önünde Gürlek'i protesto ederken iktidar milletvekilleri ile aralarında tartışma çıktı. Sözlü tartışma fiziksel müdahaleye dönüşürken AKP'li Osman Gökçek ile CHP'li Mahmut Tanal arasında yumruklu kavga yaşandı.
CNN Türk canlı yayınına bağlanan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, yemin töreninden önce TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ'ın tüm partilerin grup başkanvekillerini toplantıya çağırdığını söyledi.
Odaya girdiklerinde Adalet Bakanı Gürlek ve İçişleri Bakanı Çiftçi'nin de orada olduğunu belirten Başarır, Gürlek'le el sıkışarak selamlaştıklarını belirtti. Başarır, "Gürlek'e 'Sizin için zor bir gün olacak' dedim" ifadelerini kullandı.