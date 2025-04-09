CHP'li Başarır: "Suçsuz birisinin ev hapsine alınmasına sevinilecek duruma getirenler utansın"

İBB’ye yönelik operasyonlar kapsamında 18 gündür tutuklu bulunan Mahir Polat hakkında sağlık sorunları nedeniyle ev hapsi kararı verildi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Suçsuz birisinin ev hapsine alınmasına sevinilecek duruma getirenler utansın… Sevgili Mahir Polat'ın bir an önce sağlığına kavuşmanı diliyorum. Adaletin yeniden bu ülkeye döndüğü, cezaevinde tutsak olan tüm yol arkadaşlarımızla kavuştuğumuz, karanlığı hep birlikte dağıttığımız günler çok yakın. Her şey çok güzel olacak!" ifadelerini kullandı.