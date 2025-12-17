CHP'li Başarır: Tarımda 12,7 küçülmüşüz, negatif büyüdük diyorsunuz. Bu kadar mı kibirlisiniz?

TBMM Genel Kurulu'nda konuşan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a, "Belediyelerimizin kent mutfakları, kreşler, süt yardımı, okul yardımı fantastik harcamalar' demişsiniz. Ben sizin bütçenizi, bu halka davranışınızı fantastik olarak görüyorum. Niye bir belediye kent mutfağı, halk ekmek, kreş açar? Siz yapmadığınız için. Asıl fantastik olan 'tarımda 12,7 küçülmüşüz, negatif büyüdük' diyorsunuz. '12,7 küçüldük' demek neyinizi küçültür? Bu kadar mı kibirlisiniz? Asıl fantastik açıklama budur" dedi.

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurul'nda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı'nın 2026 yılı bütçe görüşmeleri devam ediyor. Bakanların bütçe sunumlarının ardından grup başkanvekilleri bütçeye ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, şunları söyledi:

"Sayın Vedat Işıkhan 'istihdamda rekor kırdık' dedi. Yalan. İşsizlikte rekor daha fazla. Son bir yılın 15 yaş üzeri çalışabilir nüfusu 492 bin kişi artmış. İstihdamdaki artış sadece 83 bin. Aynı dönemde gerçek işsiz sayısı 776 bin kişi artmış. Gerçek işsiz sayısı 12 milyonu aşmış. Bunları burada kabul etmek çok zor mu? Milletvekilleri size 'Kocaeli'de bu insanlar neden öldü' dedi. Bir açıklama yapmadınız. Bırakın açıklamayı başsağlığı dilemediniz. Bu insanlar neden sigortasız çalışır, neden denetim yapmazsınız? Yargılanmıyorsunuz, istifa etmiyorsunuz. 2007'de iş kazası sayısı 80 binken, 2024'te 734 bini aşmış. Demek ki bir tuhaflık var, bir eksiklik var. Denetim sorunu var ama bunları konuşamıyoruz. Asgari ücret toplantıları yapıyorsunuz, işçi nerede? 'Daha rakam vermek için erken' diyorsunuz. Neyi bekleyeceğiz? Milyonlarca insan açlık sınırının altında maaş alıyor."

"NEGATİF BÜYÜDÜK DİYORSUNUZ"

Başarır, "2018'de 255 tane araç vardı bunun 15'i zırhlıydı. Şimdi 467 tane araç var, birçoğu zırhlı. Bununla da yetinmiyoruz 2026 bütçesinde 20 tane daha araç alacağız diyorsunuz. Neden" diye sordu.