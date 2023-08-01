CHP'li Başarır, tepki çeken ifadelerine açıklık getirdi: Farklı bir algıya yol açıldı

CHP Grup Başkanvekili Başarır, CHP'den çıkan yeni parti oluşumlarının başarılı olmadığını söyleyerek, "Taban ne olursa olsun CHP'ye kızsa da tepki verse de gider oyunu verir. Yeni bir partinin kurulması o yüzden çözüm değil" diye konuştu. Sözlerinin kamuoyunda bazı çevrelerce tepki çekmesinin ardından açıklama yapan Başarır, "Duygusallıkla yaptığım konuşmadan bir cümlenin çekip çıkartılarak farklı bir algıya yol açmasını üzüntüyle karşıladım" ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, partisinin seçim yenilgisini ve "değişim" tartışmalarını değerlendirdi.



Halk TV'de katıldığı programda yaptığı değerlendirmelerde geçmişteki örnekler üzerinden konuşan Başarır, Demokratik Sol Parti (DSP) dışında parti kurulmanın başarılı sonuçlar vermediğini belirterek, "DSP de de Ecevit vardı. 99'da baraj altında kaldık, büyük üzüntü yarattı, Deniz Bey istifa etti. Ama toplumda şöyle bir rahatlık vardı: Partimizin genel başkanı, bir sol partinin lideri Bülent Ecevit, birinci parti olmuştu ve başbakandı. Evet biz kaybettik ama farklı bir sol parti... Bize oy veren seçmenin büyük çoğunluğu DSP'ye oy vermişti" dedi.

Başarır şöyle devam etti: "DSP dışında bu başarı örneği yok, YTP'de, Sarıgül'ün, İnce'nin hareketinde yok. Bu anlamda CHP güçlü bir parti. Tabanının benim ailem için de geçerli ne olursa olsun CHP'ye kızsa da tepki verse de gider oyunu verir, öyle bir tabanı var CHP'nin. Yeni bir partinin kurulması o yüzden çözüm değil, benim de kabul edebileceğim bir şey değil. Tabii ki bu konuda çalışma yapan, çalışma yapmayı düşünen arkadaşlarımız olduğun zaman zaman duyduk, daha önce de duyduk. Şu an parti içinde öyle bir çalışma yok."

"KONUŞMADAN BİR CÜMLE ÇEKİP ÇIKARTILARAK FARKLI BİR ALGIYA YOL AÇILDI"

İfadelerinin kamuoyunda bazı çevrelerce tepki çekmesinin ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Başarır, "Son derece duygusallıkla yaptığım konuşmadan bir cümlenin çekip çıkartılarak farklı bir algıya yol açmasını üzüntüyle karşıladım" ifadelerini kullandı.

Başarır, şunları söyledi:

"Halk Tv’de Barış Terkoğlu ve Buket Güler’in konuğu olduğum programda, “Yeni bir parti kurulması söz konusu olur mu?” Sorusu üzerine, son derece duygusallıkla yaptığım konuşmadan bir cümlenin çekip çıkartılarak farklı bir algıya yol açmasını üzüntüyle karşıladım. Cumhuriyet Halk Partisi’nin seçmeni daima iradesini sandığa yansıtmış, kızgınlığını da, kırgınlığını da, takdirini de daima net bir şekilde ortaya koymuş, gerekli gördüğü olumlu veya olumsuz yapıcı eleştirisini kişilerden bağımsız partimizin ve ülkemizin geleceği adına etkin ve yapıcı bir şekilde vermesini bilmiştir. Dün bu partinin bir seçmeni, bugün de bu partinin seçileni olarak aksini düşünmem söz konusu bile olamaz. Verdiğim yanıtın tamamını buradan izleyebilirsiniz. Halkımızın ve seçmenimizin takdirine sunuyorum."