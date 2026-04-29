CHP'li Başarır: TOKİ'de de teknik hata, LGS'de de teknik hata, her şeyde teknik hata var

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurulu'nda, Tapu Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin görüşmelerine geçilmeden önce konuşan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Başarır, TOKİ kuralarında yaşanan tartışmalar, sınav güvenliği ve LGS ile Polis Koleji sınavlarına ilişkin iddialar, işsizlik ve ekonomik göstergeler, asgari ücret ve emekli gelirleri, basın özgürlüğü ve gazetecilerin durumu ile kamu kaynaklarının kullanımı ve adalet sistemi üzerine eleştirilerini sıraladı. CHP'li Başarır, şöyle konuştu: "TOKİ'de bir kura rezaleti tuhaflığı var. Bugün de bir tartışma var, siyasette ahlaki üstünlük. Siyasette ahlaki üstünlük nasıl kazanılır? Bana göre toplumsal güvenle, toplumun bir siyasi partiye ya da iktidara duyduğu güvenle anlaşılabilir. Şimdi, toplum ne kadar güveniyor? Bakın, LGS sınavı oluyor, milyonlarca çocuk sınava giriyor ama ne acı ki sınav devam ederken soruları biri paylaşıyor. Yazık değil mi o çocuklara? İsyan ediyoruz, hiç ses yok. Polis Koleji sınavları; aynı şey, iptal ediliyor. Şimdi, TOKİ'de toplam 1 milyon 72 bin 660 kişi kuraya giriyor, başvuru yapıyor ama 955 bin 67'den sonra kimseye kura çıkmıyor yani 117 bin 593 kişi kurada yok. Şimdi, bunun saray İletişim Başkanlığı ile Dezenformasyonla Mücadele Merkezi açıklama yapıyor: 'Bir algı.' diyor. Matematikte bunun gerçekleşebilmesi için iki bin 281 tane sıfır, sıfır, sıfır koyup önüne 1 koymamız lazım. İmkansız; şimdi durum bu. Ama siyasette itibar nasıl kazanılacak? TOKİ'deki kuralarda maalesef ki insanlar 'Hile yapıldı.' deniliyor. Polis okulu sınavlarında 'Hile yapıldı.' deniliyor. LGS sınavlarında aynı rezalet yaşanıyor, milyonlarca çocuk mağdur oluyor.

"NE YAZIK Kİ ÜLKEDE ADALET DİYE BİR ŞEY YOK, UTANÇ VERİCİ MANZARALARLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

TOKİ'de de teknik hata, LGS'de de teknik hata; teknik hata, teknik hata, teknik hata, her şey teknik hatadan geliyor başımıza. Ne yazık ki ülkede adalet diye bir şey yok, utanç verici manzaralarla karşı karşıyayız. Bakın, değerli arkadaşlar, eğer ki bir toplum bir ülkede yapılan sınavlara, çekilen kuralara itibar etmiyorsa, LGS sınavlarında hile yapılıyorsa, Polis Koleji sınavlarında hile yapılıyorsa ne yazıktır ki Adıyaman'da TOKİ konutları, 3 artı 1 konutlar Menzil tarikatının yakınlarına çıkıyorsa, bu ülkede yapılan atamalarda sınav sonuçları hiçe sayılıyorsa bu olmaz, bu rezalettir; birisi çıkıp bunu açıklamalı. Burada ne yapacaksınız? Şimdi, niye sosyal konut yapıyorsunuz? Oy almak için ama görüyoruz ki bir rezalet var 'hata, teknik bir hata.' diyor sizin gibi. Yaklaşık olarak 150 bin kişiye yakın insan kuraya giremiyor ve bu kuraya giremedikleri için de hak kaybı. Şimdi, ya bu insanlara evlerini vereceksiniz ya da 'Kurayı yenileyeceğiz.' diyeceksiniz. Burada yapmanız gereken şey, burada başvuran herkese bu hakkı vermelisiniz. Böyle bir rezalet olmaz; bu, utanç verici bir durumdur.

"TÜRKİYE'DE ÇALIŞABİLİR YAŞTAKİ NÜFUS 553 BİN ARTARKEN İSTİHDAM 382 BİN KİŞİ AZALIYOR VE ORTADA BİR FELAKET VAR"

TÜİK işsizlik rakamlarını açıkladı, 2 milyon 873 bin kişi işsiz durumda. Bakın, gerçek işsizlik 13 milyona dayanmış ama büyüyen bir ekonomiden bahsediyoruz. Değerli arkadaşlar, ekonomi kâğıtta büyümez, kalemle büyümez ne yazık ki ülkede azalan bir istihdam var. Büyüyen bir ekonomide nasıl istihdam azalıyor? Türkiye'de çalışabilir yaştaki nüfus 553 bin artarken istihdam 382 bin kişi azalıyor ve ortada bir felaket var, bunu konuşmuyoruz, Meclisteki telefonlar kilitlenmiş, cep telefonlarımız kilitlenmiş... Herkes iş arıyor, gerçek anlamda bir işsizlik var, büyük fabrikalar, işletmeler iflas ediyor, konkordato ilan ediyor ama maalesef ki pembe tablo çiziliyor. Siyasi itibar ya da ahlaki üstünlük; işsizlik buysa, sefalet bu noktadaysa bir iktidarın ahlaki üstünlüğü yoktur, olamaz, ahlaki siyasi üstünlüğü kaybetmiştir.

"CUMHURBAŞKANI YİNE 'TÜRKİYE ARTIK ÇOK SESLİLİĞE KAVUŞMUŞTUR' DEDİ GRUP TOPLANTISINDA. CEZAEVİNDEN Mİ KAVUŞTU?"

Asgari ücret 28 bin 75 lira oldu, üç ayda iki bin 819 lirası gitti. Neyi konuşuyoruz biz? Emekli aynı şekilde, yüzde 15'i, 20'si emekli zammının ortadan kalktı, kayboldu. Şimdi Kurban Bayramı geliyor, Bakan açıklama yapıyor 'Bayram ikramiyesi 4 bin lira olacak.' yani 4 kilo kıyma alamayacak insanlar. Biz bunu mu konuşuyoruz? Bakın, iki ay sonra Meclis kapanacak, milletvekilleri tatile gidecek. Ara zam yapılacak mı, yapılmayacak mı? Yazı o insanlar emekli, işçi Ekim'e kadar nasıl geçirecek? Bunu konuşmak zorundayız, bu Meclis'in konuşması lazım, bu Meclis'te tartışılması lazım. Bakın, Ekim ayına kadar Meclis tatil olacak ama Bakan da iktidar da 'Emekliye, asgari ücretliye, memura ek zam yok.' diyor; enflasyon ortada, sefalet durumu ortada. İnsanların bu durumunu görmeden tatile çıkmak hiçbir milletvekiline, partiye, gruba yakışmaz; bunu mutlaka ki bu iki aylık süreçte çözmeliyiz. Bizim görevimiz saraydan gelen sipariş yasalara el kaldırıp indirmek değil milletin gerçek sorunlarını burada konuşmak, bunu tartışmak. Bugün Cumhurbaşkanı yine 'Türkiye artık çok sesliliğe kavuşmuştur.' dedi grup toplantısında. Cezaevinden mi kavuştu? İsmail Arı gerçek haberleri yaptığı için bugün cezaevinde, otuz sekiz gündür. Alican Uludağ gerçek haberleri yaptığı için cezaevinde. Çok sesliliğe kavuştuğumuz için mi Fatih Altaylı tutuklandı, Merdan Yanardağ cezaevinde? Çok sesliliğe kavuştuğumuz için mi, basın özgürlüğü olduğu için mi iddianame yazılmadan, Merdan Yanardağ'ın savunması alınmadan kanalı satışa çıkarıldı? Ama çok sesliliğe kavuştuk ya, Adnan Hoca binlerce yıl ceza aldı, hala malı satışa çıkarılmadı Adnan Hocanın; arabaları, evleri, villaları. Böyle bir adalet olabilir mi? Cumhurbaşkanı iki şeyden bahsetti: Ahlaki üstünlük, ekonomik veriler. TOKİ kuraları, LGS sınavları, atamalar... Bu ülkedeki işsizlik ortada. Bir de 'çok seslilik' dedi, aslında doğrusunu söyledi, çok sessizlik var bu ülkede, fazlasıyla sessizlik var bu ülkede. Baskı var, kelepçe var, zulüm var bu ülkede. Cezaevlerinde gazeteciler var bu ülkede, çok seslilik falan yok. O yüzden, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak tüm gazetecilerin yanındayız, arkasındayız ve sonuna kadar onları savunacağız. Adalet diyoruz, bakın, adalet diyoruz, adalet. Cengiz İnşaat'a yine teşvik verilmiş, Seydişehir Eti Alüminyum tesislerinin bulunduğu 2 bin 650 dönümlük alan özel endüstri bölgesi olarak ilan edilmiş, beyefendiye verilmiş. Ne kadar güzel bir adalet. 86 milyon çalışsın, dizlerini dövsün, üç beş tane şirkete yerin altındaki ve üstündeki tüm varlıklar rezerve edilsin. Adalet, ahlaki üstünlük Cengiz İnşaat'a verilen arsalar kadar bu ülkede. Ahlaki üstünlük emekliye, işçiye verilen zam kadar bu ülkede. Gerçekten ben 86 milyonun takdirine sunuyorum bunları. Türkiye'deki işsizlik rakamları, enflasyon, her şey ortada; kimse bunları çözmeden ahlaki üstünlükten bahsetmesin."