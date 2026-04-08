CHP'li Başarır: Türkiye'de seçim zamanı gelmiştir

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Türkiye'de seçim zorunludur, seçim zamanı gelmiştir" dedi.

Başarır, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

İSTANBUL'DAKİ SALDIRI

İstanbul'da İsrail Başkonsolosluğu önündeki polis noktasına yönelik saldırıyı hatırlatan Başarır, olayın üzücü ve endişe verici olduğunu belirtti.

Yalova'da IŞİD'e yönelik operasyonda da polislerin hayatını kaybettiğini anımsatan Başarır, IŞİD konusunun 8 yıldır konuşulduğunu ifade etti.

Başarır, İstanbul'daki saldırıyı gerçekleştiren saldırganlardan Yunus Emre S'nin 2018'de 3 ay tutuklu kaldığını belirtti.

Resmi Gazete'de 2021'de yayımlanan kararla, "terör örgütüne finansman sağladığı" yönünde makul sebeplerin olduğu gerekçesiyle birçok kişinin mal varlığının dondurulduğunu, bunlar arasında Yunus Emre S'nin de bulunduğunu aktaran Başarır, "2024'te Hazine ve Maliye Bakanlığınca Yunus Emre S'nin mal varlığının dondurulması kararının kaldırıldığını" anımsattı.

"Polislerimiz dün şehit olsaydı bunun hesabını kim verecekti?" sorusunu yönelten Başarır, yetkililerin yaşananları açıklaması gerektiğini belirtti.

ÜSKÜDAR BELEDİYESİ'NE OPERASYON

Üsküdar Belediyesi'ne yönelik usulsüzlük soruşturmasına da tepki gösteren Başarır, Üsküdar Belediyesi'nde bulunduğuna yönelik haber yapılan paranın, başka bir kişiye ait olduğunu söyledi, bu habere yönelik soruşturma açılmasını istedi.

"Muhalefetin korunaksız ve saldırı altında olduğunu" kaydeden Başarır, "Türkiye'de seçim zorunludur, seçim zamanı gelmiştir" ifadesini kullandı.

Başarır, muhalefet partisinin iktidara gündem dayatabileceğini, eski muhalefetin sona erdiğini de söyledi.

Her şeyin fiyatının arttığını, mazotun litre fiyatının 100 liraya yaklaştığını dile getiren Başarır, seçim konusundaki taleplerini yineledi.