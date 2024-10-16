CHP'li Başarır’dan Bakan Şimşek’e "kredi kartı katılım payı" tepkisi

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Savunma Sanayii Destek Fonu’na gelir yaratmak amacıyla limiti 100 bin lira ve üzerinde olan kredi kartlarından 750 lira katılım payı alınmasını öngören kanun teklifinin ertelenmesi ve vergi ödemeyen şirketlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

Başarır, Savunma Sanayii Destek Fonu’na kanun teklifinin görüşmelerinin ertelenmesine ilişkin şöyle konuştu:

"BU KANUN TEKLİFİNİ GERİ ÇEKENLER VATAN HAİNİ MİYDİ"

“Mehmet Şimşek, mevcut iktidar savunma sanayini sebep göstererek insanların doğmamış borcundan 750 lira vergi almak istediler. Milyonlarca insan tepki koydu. Bu tepkiyi koyanlar vatan düşmanı ilan edildi. Bu tepkiyi koyanların vatan sevgisi sorgulandı. BBP Başkanı Destici, açıkça buna karşı çıkanları ‘vatan haini’ ilan etti. Dün muhalefetin, toplumun baskısıyla komisyondan bu teklif geri çekildi. Bunu geri çekenler vatan haini miydi?

"KAMUNUN 25 MİLYAR LİRA PARASINI KARTELLERE VERİYORSUNUZ"

Meclis’te de e-ticaret yasası tartışılıyor. Büyük kartel şirketlerden, hepsini biliyorsunuz. 25 milyar lisans ücreti devlete veriyor. Lisans ücreti 2 milyar liraya düşürülüyor. Mehmet Şimşek’e soruyorum, neden? Bu hafta e-ticarette öyle bir yasa görüşülüyor ki e-ticarette 25 milyar lira almamız gereken lisans ücreti kartel şirketler için 2 milyar liraya düşürülüyor. Neyin karşılığında bunu yapıyorsunuz? Kamunun 25 milyar lira parasını kartellere veriyorsunuz. Affediyorsunuz.

"GÖKÇEK RÜŞVETTEN VERGİ VERSE BİRİNCİLİĞİ KİMSEYE BIRAKMAZ"

Mehmet Şimşek, vergi yüzsüzlerini açıklayacağını söylüyor. Emekliyi suçluyor. AKP’nin öyle yüzleri var ki… Melih Gökçek, bir tweet atmış. 750 liralık vergiyi savunarak insanları ahlaksızlıkla suçluyor. Melih Gökçek aldığı rüşvetten vergi verse Türkiye’de birinciliği kimseye bırakmaz. Bari bunları konuşturmayın. İnsanların bu yönetime olmayan inancı iyice azalıyor.”

Başarır, İstanbul Havalimanı’nı işleten Cengiz-Kalyon ortaklığının vergi ödemediğini vurgulayarak, büyük şirketlerin vergi ödememesine ilişkin şunları söyledi:

"MEHMET ŞİMŞEK BU AHLAKLI MI"

“Şimşek, vergi yüzsüzlerini açıklayacakmış. Şimdiye kadar nerdeydi? İstanbul Havalimanı, İGA. Kalyon-Cengiz işletiyor. Biz üç yılda bu şirketlere devlet olarak 180 milyar ödemişiz. Pandemi döneminde bu şirketlerin kira borcunu 2040 yılına ertelemişiz. 2021, 2022, 2023, 2024 yıllık 886 milyon euro kirasını ödedi mi? Toplam, 1 milyar euro civarında kira ödemiş. Toplamda ödemesi gereken kira miktarı 4 milyar euro civarında kirasını hiç ödememiş. Mehmet Şimşek bu ahlaklı mı? Bu şirketler tek bir kira, vergi vermemiş. Cengiz İnşaat’tan Kalyon’dan ve İGA’dan başlar mısın?”

Rönesans Holding’in Türkiye’de 6 şehir hastanesi işlettiğini aktaran Başarır, Rönesans’ın Holding’in de vergi ödemediğini söyledi. Başarır, Bakan Şimşek’e “Paran varsa ve kazanıyorsan vergi ödememek ahlaksızlık. Ama vergi almamak da ahlaksızlık” diye seslendi.

BAŞARIR’DAN VERGİ TEPKİSİ

Başarır, “Kredi kartını ödeyemeyen, toplam kredi kartı borcu 4 trilyona yaklaşmış 85 milyondan mı alacaksınız, yoksa 21/b adrese teslim ihaleleri alan, uçmayan, geçmeyen araçtan, uçaktan cebini garantiyle dolduran şirketlerden mi alacaksınız? Ahlak nerede? Türkiye’de vergi sisteminde bir sorun var. Milyonlarca lirayı kasasına koyanlar vergi ödemiyor” diye konuştu.

Başarır, iktidarın vergi ahlakını soruşturması gerektiğini vurgulayarak “Demirören, bu 5 şirket, e-ticaretteki rakamlar, alınmayan vergiler toplandığı zaman EYT’yi de emeklinin sorunlarını da ekonomiyi de çözüyoruz. Bu ucube yasa geri çekildi. Toplum ve muhalefet birlikte hareket edip hakkını aradığı zaman alçakça iftiralar hiçbir işe yaramıyor. Biz kazandık, 85 milyon kazandı. O kanun geri çekildi. Böyle devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

"BİZ BU ÜLKEDEKİ BARIŞI, KARDEŞLİĞİ HER ZAMAN SAVUNUYORUZ"

Başarır, CHP’nin ‘açılım/çözüm süreci’ni nasıl değerlendirdiği ve Özgür Özel’in Selahattin Demirtaş’ı ziyaretine ilişkin soruyu şöyle yanıtladı:

“Biz bu ülkede huzuru ve kardeşliği her zaman savunduk. Dün farklı, bugün farklı konuşmadık. Biz zamana mekâna ve döneme göre görüşlerimizi taban tabana zıt söylemedik. Biz bu ülkedeki barışı, kardeşliği her zaman savunuyoruz. Genel Başkan, ziyaret konusunda kendisi açıklamasını yapacaktır. Biz Demirtaş ile ilgili düşüncelerimizi defalarca söyledik. Bu ülkede hukukun, hukukun üstünlüğünün herkese eşit olarak uygulanmasını savunuyoruz.”

Başarır, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un Anayasa'nın 3. maddesine ilişkin sözlerinden dolayı Meclis Başkanlığı’nın tartışmalı olup olmadığına ilişkin soruya şöyle yanıt verdi:

“Devlet protokolünde iki numarada oturan bir kişi söylediklerine dikkat etmeli. Söylediklerinin nereye gideceğini net bir biçimde ortaya koymalı. HÜDA-PAR’ın ilk 4 maddeyi tartıştığı dönemde bu konuda konuşmalarına dikkat etmeli, bunu tartışmaya açmamalı. İlk 4 madde hem bizim hem 85 milyonun kırmızı çizgisi. Sen o koltukta oturuyorsan ne söyleyeceğine ve ne söylemeyeceğine dikkat edeceksin. AKP’de istifa diye bir kültür yok. Meclis Başkanı’nın bile azlini isteyebilir. Fahiş hata yapan istifa eder. Numan Kurtulmuş fahiş bir hata yapmıştır.”

"ERDOĞAN, HALKA SORMADAN BANKA PATRONLARINA SORMUŞTUR"

Başarır, Savunma Sanayii Destek Fonu’na gelir yaratmak amacıyla limiti 100 bin lira ve üzerinde olan kredi kartlarından 750 lira katılım payı alınmasını öngören kanun teklifinin ertelenmesinin nedeninin bankaların yaptığı bir lobi faaliyetinden dolayı mı olduğuna ilişkin soruyu ise şöyle cevapladı:

“Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşları bu 750 liralık vergiyi getirirken halka sormadan banka patronlarına sormuştur. Kesinlikle onların düşüncelerini almıştır. Bankalar şunu net görüyor. Önemli olan bir insanın 100 bin, 200 bin lira kredi limitinin olması değil. Ne kadarını kullanıp kullanamadığı. Bankaların parayla ilgili bir akıl verdiğini düşünmüyorum. Toplumdan gelen yüksek ses ve Meclis’teki muhalefet hep beraber ortak bir tepki verdi. Erdoğan, bankaların zarar görüp görmeyeceğini hesaplamıştır. Çünkü AKP iktidarında vatandaşın zarar görüp görmeme ihtimali hiç hesaba alınmıyor.”

"ŞİMŞEK, AKIL DIŞI BİR GÜNDEMLE MEŞGUL ETTİĞİ İÇİN ÖZÜR DİLEMELİ"

Başarır, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in savunma sanayine ilişkin kanun teklifini destekleyen açıklamalarına da tepki göstererek, şöyle konuştu:

“Mehmet Şimşek açısından durum çok vahim. Bu teklif geldiğinde Şimşek bunu savundu, şimdi geri çekildi. Şimşek ne diyecek? Şimşek bununla ilgili izahını da verdi. Ne açıklama yapacak merak ediyorum. Bence toplumu bir haftalık hukuksuz, haksız, akıl dışı bir gündemle meşgul ettiği için -750 lira birçok insan için küçük bir para olabilir ama milyonlar için büyük bir para- onları huzursuz ettiği için özür dilemeli. 'Yapmamalıydık, teşebbüs etmemeliydik' demeli. Artık bunlara kesinlikle teşebbüs etmeyeceğiz demeli.”