CHP'li Başarır’dan Gökçek’e sert yanıt: "Siz ancak kirli para kazanırsınız"

CHP'li Ali Mahir Başarır, kendisine yönelik kaba sözler sarf eden Melih Gökçek’in AKP’den milletvekili olan oğlu Osman Gökçek'e "Senin baban neden görevden alındı biliyor musun? FETÖ’cü olduğu için. Siz daha Ankara’daki bir parka yatırılan milyarların hesabını veremeyen bir ailesiniz. Babanda da sende de utanma yok" yanıtını verdi.

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İ.Melih Gökçek’in AKP’den milletvekili olan oğlu Osman Gökçek, dün Genel Kurul’daki görüşmelerde kürsüden CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’ın ailesine yönelik kaba sözler yöneltti. Bunun üzerine CHP'li Başarır Gökçek’e sert tepki gösterdi.

"Osman sen bir trolsün" diyen Başarır, şöyle konuştu:

"BABANDA DA SENDE DE UTANMA YOK"

"Osman sen, üzerindeki ceketin hesabını verebilir misin? Beyaz TV’yi bu hale sen getirdin. Mehmet Ali Birand’ın kemikleri sızlar senin zekândaki bir adamın o kanalı bu hale getirmesi. Benim eşim de çocuklarım da helal ekmek yiyor. Ağzından bir dilim helal ekmek geçti mi?

Senin baban neden görevden alındı biliyor musun? FETÖ’cü olduğu için. Siz daha Ankara’daki bir parka yatırılan milyarların hesabını veremeyen bir ailesiniz. Babanda da sende de utanma yok. Seçimi kazanıyoruz diyordun. Siz ancak kirli para kazanırsınız. Seçim falan kazanamazsınız.”