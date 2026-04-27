CHP'li başkanlar: Savunmaya sıkışmayalım

CHP’li belediyelere yönelik birbiri ardına gerçekleştirilen operasyonların ardından gerçekleştirilen olağanüstü toplantıların sonuncusuna belediye başkanları katıldı.

Partili belediye başkanları, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya geldi. Türkiye genelinden CHP Genel Merkezi’ne gelen 400’e yakın partili belediye başkanı ile yeni dönemde izlenecek yol haritası masaya yatırıldı.

Toplantılar büyükşehir, il, ilçe, belde ve büyükşehir ilçe belediye başkanları olmak üzere beş farklı oturumda düzenlendi. Özel’in de katıldığı her oturumunda alınan kararlar, toplantıların ardından bir araya getirildi.

KOORDİNASYON ÖNERİSİ

CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre, “Soruşturma ve baskılara karşı ortak hukuk savunma hattı ve siyasi dayanışma mekanizması kurulması” öne çıkan öneri oldu. Belediye başkanları, saldırılara karşı ortak kriz merkezi oluşturulması gerektiğinin altını çizerek, “Soruşturma ve saldırılara parçalı değil, koordineli yanıt vermeliyiz. Ortak bir hukuk ve medya dili oluşturmalıyız” dedi.

“ÇEYİZ SANDIĞI”

İddiaya göre, bazı CHP’li belediye başkanları, “Yalnızca savunma değil, karşı atağa geçmeliyiz” önerisini de dile getirdi. Bu kapsamda, “Güçlü ortak hukuk komisyonu kurulması” önerisini toplantının gündemine taşındı. CHP Lideri Özel’in toplantıların ardından kamuoyuna yaptığı, “Çeyiz sandığı” planının, “Ortak hukuk komisyonu” önerisi ile şekillendiği kaydedildi.

“SALDIRIYA RAĞMEN HİZMET”

Toplantılarda söz alan bir belediye başkanı, “Sosyal belediyecilik projeleri bizim en güçlü siyasi kalkanımız” yorumunu yaptı. Yatırım ve ulaşım başta olmak üzere kent hizmetlerindeki görünür başarıların ve sosyal yardımların öneminin altını çizen belediye başkanları, “Saldırıya rağmen hizmeti durdurmuyoruz” mesajının öne çıkartılması gerektiğini vurguladı.

“DEMOKRASİ SORUNU”

CHP'li belediye başkanlarının önerileri arasında, “Muhalefet blokunu genişletme” önerisi de yer aldı. Saldırıların yalnızca CHP’li belediyelere ve CHP’nin kurumsal kimliğine yönelik olmadığına dikkati çeken belediye başkanları, “Yaşananların bir demokrasi sorunu olduğunun anlatılması gerekiyor. Diğer muhalefet partileri, sendikalar, meslek odalarıyla ortak zemin üretilmeli” ifadelerini kullandı.