CHP'li başkanlar toplandı: Mansur Yavaş'tan kritik açıklamalar

CHP’nin büyükşehir belediye başkanları toplantısı, Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek başkanlığında ve Mersin Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Mersin'de yapılıyor.

Belediyelerin 2025 yılı hizmetlerinin değerlendirileceği toplantıda, 2026 yılına yönelik belediyelerin hazırlık çalışmaları da kapsamlı şekilde ele alınacak.

Toplantıda ayrıca, CHP’li belediyelere yönelik operasyonlarla başlayan süreç, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere belediye başkanlarının tutuklanması, kayyım uygulamaları, devam eden soruşturmalar, mali ve idari baskılar altında çalışma koşulları, kuraklıkla mücadele, küresel ve ulusal siyasetin ülkeye etkileri, gelir artırıcı projelerin hayata geçirilmesine yönelik çalışmalar ve SGK borçları da ele alınacak.

"İKTİDAR DEĞİŞTİRECEK EN BÜYÜK GÜÇ"

Toplantı öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Mansur Yavaş, "Belediyelerimizle ilgili müthiş bir dezenformasyon başladı, sosyal medyada da başladılar. Bir tek sebebi var bugün iktidar değiştirecek en büyük güç büyükşehirler başta olmak üzere CHP'li belediye başkanları ve onların yaptıkları hizmetler. Dolayısıyla bu operasyonların devam edeceği belli. Ancak biz de hizmetten geri durmayacağız. Şu anda tutuklanan belediye başkanlarımızın yerine vekil olarak devam edenler de geldiler" dedi.

"Hep beraber burada yaptığımız faaliyetlerin paylaşımını yapıp biz bütün ülke çapında bizi güvenip seçen vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz" diyen Yavaş, "Bunun için de bilgi paylaşımı yapıyoruz. Bunu daha önceki dönemde de yapıyorduk. Çok faydası vardı. Bugün de birincisini yapıyoruz. Bu malum olaylar nedeniyle şimdiye kadar yapamamışlar ama bundan sonra sanıyorum hemen hemen her ay tekrar bir araya geleceğiz" ifadelerini kullandı.

"KARA BULUTLARI DAĞITACAĞIZ"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili Vahap Seçer ise CHP'nin büyükşehir belediye başkanları toplantısında "Elbette ki konumumuzun farkındayız, durumumuzun farkındayız, zorlukların farkındayız ama gücümüzün de farkındayız. Hep beraber bunu başaracağız bundan en ufak bir endişem yok. Halkta karşılığı olan bizleriz, halka giden bizleriz, halkın derdini dinleyen bizleriz, halkla hemhal olan bizleriz. Gelecekte de umut olan bizleriz. İnşallah umut ediyorum ilk seçimlerde bizlerin yoğun katkılarıyla partimizi iktidar yapacağız. Türkiye’nin üzerindeki bu kara bulutları da hep beraber dağıtacağız" dedi.

"ASLA GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek ise "CHP'nin büyükşehir belediyelerinde en az memnuniyet oranının yüzde 60’ların üzerine çıkması bunun CHP'nin Türkiye genelindeki oy dengesini yukarıya çekiyor olması da iktidarı belli ki çok sıkıştırdı. 25 yıl içinde farklı tarihlerde yüzde 40’ın üzerinde desteklerin olduğunu gördük. Yani yargı eliyle yapılan bütün operasyonlara rağmen CHP'yi durdurmayı başaramadılar, durduramayacaklar, asla geri adım atmayacağız" diye konuştu.