CHP'li başkanlar, yarın Beşiktaş'ta olacak

Aralarında Mansur Yavaş'ın da olduğu CHP'li belediye başkanları, gözaltındaki Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'a destek için yarın saat 12.00'de Beşiktaş Belediyesi'ne gidecek.

Akpolat'a desteğe gidecek belediyeler şöyle: Afyonkarahisar, Ankara , Aydın, Balıkesir, Bartın, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Denizli, Düzce, Edirne, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Karabük, Kastamonu, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Muğla, Sakarya, Tekirdağ, Uşak, Yalova, Zonguldak.