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CHP'li başkanlar, yarın Beşiktaş'ta olacak

Aralarında Mansur Yavaş'ın da olduğu CHP'li belediye başkanları, gözaltındaki Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'a destek için yarın saat 12.00'de Beşiktaş Belediyesi'ne gidecek.

Güncel
  • 15.01.2025 18:08
  • Giriş: 15.01.2025 18:08
  • Güncelleme: 15.01.2025 18:15
Kaynak: Haber Merkezi
CHP'li başkanlar, yarın Beşiktaş'ta olacak
FOTOĞRAF: AA (Arşiv)

Aralarında Mansur Yavaş'ın da olduğu CHP'li belediye başkanları, gözaltındaki Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'a destek için yarın saat 12.00'de Beşiktaş Belediyesi'ne gidecek.

Akpolat'a desteğe gidecek belediyeler şöyle: Afyonkarahisar, Ankara , Aydın, Balıkesir, Bartın, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Denizli, Düzce, Edirne, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Karabük, Kastamonu, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Muğla, Sakarya, Tekirdağ, Uşak, Yalova, Zonguldak.

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